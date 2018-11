Αυτό το LUX ποιος θα το πάρει;

Tο ντοκιμαντέρ «Η άλλη πλευρά των πάντων» της Μίλα Τουράλιτς (Σερβία, Γαλλία) και οι ταινίες μυθοπλασίας «Styχ» του Βόλφγκανγκ Φίσερ (Γερμανία, Αυστρία) και «Γυναίκα σε πόλεμο» της Μπένεντικτ Ερλινγκσον (Ισλανδία, Γαλλία, Ουκρανία) διεκδικούν εφέτος το βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προβάλλονται κατά τη διάρκεια του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη προβολή τους στη χώρα μας.

Το βραβείο LUX καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2007 ως το κινηματογραφικό βραβείο στήριξης της πολιτιστικής πολυμορφίας αλλά και της οικοδόμησης των γεφυρών ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες. Aξίζει να θυμίσουμε ότι από ελληνικής πλευράς υποψήφιες στο παρελθόν για το ίδιο βραβείο έχουν υπάρξει οι ταινίες «Attenberg» της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη και «Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου.

Οι προβολές των τριών ταινιών που συμμετέχουν στον επίσημο Διαγωνισμό για το βραβείο LUX στις 28 χώρες της Ευρώπης πραγματοποιούνται κατά την ίδια χρονική περίοδο, το φθινόπωρο του 2018. Οσο για το κοινό, η γνώμη του είναι η ψήφος του. Με άλλα λόγια οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν την ταινία της προτίμησής τους στην ιστοσελίδα luxprize.eu ή στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook.

Το αποτέλεσμα της γνώμης του κοινού θα ανακοινωθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, τον Ιούλιο του 2019.

Οι υποψήφιες ταινίες

Η άλλη πλευρά των πάντων / The Other Side of Everything, της Μίλα Τουράλιτς / Mila Turajli (Σερβία, Γαλλία, Κατάρ, 2017, 104′, Εγχρωμο) – Ντοκιμαντέρ

Τι κρύβεται πίσω από την πόρτα ενός διαμερίσματος που παραμένει κλειδωμένη εδώ και 70 χρόνια; Η σκηνοθέτρια ξεκινά μια εκ βαθέων συζήτηση με τη μητέρα της, μια δημόσια προσωπικότητα που ανήκε στην Αντίσταση ενάντια στο καθεστώς του Μιλόσεβιτς τη δεκαετία του ’90. Καθώς αυτές οι δύο γυναίκες από δύο διαφορετικές γενιές αναλογίζονται την ηθική παρακαταθήκη που κληρονομούν και κληροδοτούν, το πολιτικό και το δημόσιο τρυπώνουν σε έναν απροσπέλαστο ιδιωτικό χώρο.

Styχ, του Βόλφγκανγκ Φίσερ / Wolfgang Fischer (Γερμανία, Αυστρία, 2018, 94′, Εγχρωμη)

Η γυναίκα και η θάλασσα: Μια νεαρή γιατρός πρώτων βοηθειών αποφασίζει να εκπληρώσει το μεγαλύτερο όνειρό της, σαλπάροντας μόνη με το ιστιοπλοϊκό της για τη Νήσο της Αναλήψεως στα ανοιχτά́ της Αφρικής. Μόνο που βρίσκεται αίφνης στην καρδιά μιας τραγωδίας, όταν – μετά από μια καταιγίδα – πλησιάζει ένα καράβι που μεταφέρει μετανάστες. Αν δεν δράσει γρήγορα, δεκάδες άνθρωποι θα πνιγούν. Κλειστοφοβική αλληγορία για την προσωπική ευθύνη απέναντι στη στυγερή πραγματικότητα της σύγχρονης προσφυγιάς, για τα αχαρτογράφητα, σκοτεινά νερά κάθε «επίσημης» κρατικής πολιτικής και για το ρευστό σύνορο ανάμεσα στον Παράδεισο και στον Κάτω Κόσμο.

Γυναίκα σε πόλεμο / Woman at War, της Μπένεντικτ Ερλινγκσον / Benedikt Erlingsson (Ισλανδία, Γαλλία, Ουκρανία, 2018, 101′, Εγχρωμη)

Κάπου στα βουνά της Ισλανδίας, μια αφοσιωμένη ακτιβίστρια οικολόγος έχει ξεκινήσει έναν μοναχικό πόλεμο ενάντια στο εργοστάσιο αλουμινίου που απειλεί να καταστρέψει το τοπίο. Καθώς όμως ετοιμάζει την πιο μεγαλεπήβολη επιχείρησή της, λαμβάνει ένα γράμμα που την ειδοποιεί πως η αίτησή της να υιοθετήσει ένα παιδί έγινε δεκτή… Μια ανέλπιστη, ιδιόρρυθμη και συναρπαστική εποποιία για την άνιση μάχη ανάμεσα σε μια γυναίκα που δεν συμμορφώνεται σε προκαθορισμένους κοινωνικούς ρόλους και στους εκάστοτε Γολιάθ που συναντά στον δρόμο της, για τη θερμή καρδιά που κρύβεται σε μια παγωμένη γεωγραφία.