Παρίσι: Μυθική μάχη και επική πρόκριση του Τζόκοβιτς! (vids)

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Ρότζερ Φέντερερ (7-6 [6], 5-7, 7-6 [3]) και προκρίθηκε στον τελικό του γαλλικού Masters, που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Σέρβος τενίστας, μάλιστα, κατάφερε να πάρει την πρόκριση, παρότι ολοκλήρωσε τον αγώνα με 0/12 μπρέικ πόιντς!

Ο Νόλε αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος στα τάι μπρέικ, βρήκε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του Ελβετού και στο τέλος σφράγισε το εισιτήριό του για το μεγάλο τελικό, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Κάρεν Κατσάνοφ με στόχο τον 73ο τίτλο της καριέρας του (72-31 σε τελικούς), τον 33ο σε Masters διοργάνωση.

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος πέτυχε την 22η σερί νίκη του στο tour, έχει σαρώσει τα πάντα στο διάβα του και απέναντι στον Ρώσο θα διεκδικήσει το πέμπτο συνεχόμενο τρόπαιο, μετά τους τίτλους σε Γουίμπλεντον, Σινσινάτι, Αμερικανικό Οπεν και Σανγκάη. Παράλληλα, αυτή ήταν η 25η νίκη του Τζόκοβιτς επί του Ρότζερ Φέντερερ σε συνολικά 47 αγώνες, με τον Σέρβο να προελαύνει στο Παρίσι και να οδεύει ολοταχώς για τον τίτλο. Υπενθυμίζουμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα ο Τζόκοβιτς θα ανέβει στο Νο. 1 της Παγκόσμιας κατάταξης μετά από 2 χρόνια.

What a way to finish!

🙌🙌@DjokerNole puts the finishing touches on a thrilling victory over Roger Federer at #RolexParisMasters pic.twitter.com/Gu0xZfDXRp

