Μπράνσον: Στη Γερμανία προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μεταφέρει τον αμερικανό πάστορα

Το στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ που μετέφερε τον Αμερικανό πάστορα Μπράνσον και είχε αναχωρήσει το βράδυ της Παρασκευής από το αεροδρόμιο της Σμύρνης, προσγειώθηκε στην Γερμανία.

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Γερμανία, Ρίτσαρντ Γκρένελ, ανήρτησε στο twitter φωτογραφία του ιδίου μαζί με τον Μπράνσον στον αεροδιάδρομο της αεροπορικής βάσης Ράμσταϊν.

«Καλωσορίζω τον Πάστορα Μπράνσον και τη γυναίκα του στην Γερμανία στη στάση ανεφοδιασμού του αεροσκάφους τους. Βρίσκεται σχεδόν σπίτι του χάρη στον Ντόναλντ Τραμπ. Όταν του παρουσίασα την αμερικανική σημαία, κατευθείαν τη φίλησε», ανέφερε ο Γκρένελ στο tweet του.

Νωρίτερα ο Τούρκος δικηγόρος του πάστορα είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Μπράνσον θα προβεί σε ιατρικές εξετάσεις στην αεροπορική βάση.

I welcomed Pastor Brunson & his wife to Germany on their refueling stop. He’s almost home thanks to @realDonaldTrump.

When I presented him with the US flag, he immediately kissed it. #agratefulnation pic.twitter.com/b82gA7PXVr

— Richard Grenell (@RichardGrenell) October 13, 2018