Πρόσφατα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κάλεσε τα τέσσερα μεγαλύτερα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να προσαρμόσουν τάχιστα τα επιτόκιά τους, να μειώσουν δηλαδή περαιτέρω εκείνα των χορηγήσεων και να αυξήσουν τις αποδόσεις των καταθέσεων. Και αυτό γιατί, όπως προέβλεψε, ο ανταγωνισμός θα ενταθεί, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

Υπαινίχθηκε μάλιστα ότι ο δημιουργηθείς με κόπο, έπειτα από πολλά εμπόδια και αντιδράσεις, πέμπτος πυλώνας – αυτό το οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών, από την πρώην Τράπεζα Αττικής και νυν Credia Bank, την Optima, τη VIVA, την ABB και τις συνεταιριστικές με προεξάρχουσα εκείνη της Καρδίτσας – θα αρχίσει να τις ανταγωνίζεται ευθέως.

Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι καιροφυλακτούν και οι ταχέως αναπτυσσόμενες ψηφιακές ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες αξιοποιούν την ενοποιημένη πια ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά και ήδη χωρίς καν να έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας διεκδικούν πελατεία, ιδιαιτέρως από τις νεότερες γενιές, προσφέροντας ελάχιστες χρεώσεις, υψηλές ταχύτητες, νέα καταθετικά προϊόντα με καλύτερες αποδόσεις και βεβαίως φθηνότερες πιστώσεις.

Σύνθετα προϊόντα

Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά την περίπτωση της Revolut, μιας πανευρωπαϊκής ψηφιακής τράπεζας, που εδρεύει στη Λιθουανία, με προχωρημένο λογισμικό και με μόνη προϋπόθεση για το άνοιγμα λογαριασμού το διαβατήριο του υποψήφιου πελάτη. Ειδικεύεται κυρίως στις καθημερινές συναλλαγές και λειτουργεί περισσότερο ως πλατφόρμα πληρωμών παρά ως τυπική εμπορική τράπεζα.

Ωστόσο, πέρα από τις πληρωμές, προσφέρει και σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, ακόμη και κρυπτονομίσματα, που εσχάτως έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή τράπεζα παρέχει ήδη τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και έχει διεισδύσει στην ελληνική αγορά και σύντομα πρόκειται να εγκατασταθεί στη χώρα μας με σκοπό να διεκδικήσει με αξιώσεις σημαντικό μερίδιο.

Νεότερες πληροφορίες από την Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή ψηφιακή τράπεζα ενημέρωσε τη Διεύθυνση Εποπτείας τής εδώ κεντρικής τράπεζας ότι ετοιμάζεται να αποκτήσει γραφεία στη χώρα μας, να εγκατασταθεί δηλαδή και σε φυσική μορφή στην πρωτεύουσα και στις μεγαλύτερες των ελληνικών πόλεων, με σκοπό να προσεγγίσει και να προσελκύσει ανετότερα τις νεότερες γενιές στις οποίες στοχεύει λόγω της εξοικείωσής τους με τα ψηφιακά μέσα και εργαλεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Revolut έχει ήδη κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά, που σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες πελατών και συναλλαγών να φθάνει και το 25% και οι πελάτες της ανέρχονται σε 1.500.000!

Μηδενικές ή ελάχιστες χρεώσεις

Οπως βεβαιώνουν ανώτερα τραπεζικά στελέχη των μεγάλων εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, η Revolut έχει στην κυριολεξία εισβάλει στην καθημερινότητα των συναλλαγών μας ως δεύτερη τράπεζα. Δηλαδή πολλοί καταθέτες, της Πειραιώς ή της Εθνικής για παράδειγμα, διατηρούν ταυτόχρονα λογαριασμούς και στη Revolut, καλύπτοντας κυρίως καθημερινές συναλλακτικές ανάγκες, αξιοποιώντας προφανώς τις μηδενικές ή ελάχιστες χρεώσεις.

Η επέκτασή της στην Ελλάδα συνδέεται με τη δυνατότητα που της προσέφερε η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί το σύστημα ΔΙΑΣ για τις συναλλαγές της με μηδενικές χρεώσεις. Ηδη έχει υποβάλει σχετική αίτηση να χρησιμοποιεί το διατραπεζικό δίκτυο ΑΤΜ και έτσι να επιταχύνει τη διείσδυσή της στην ελληνική τραπεζική αγορά. Και αυτό, όπως λένε με πικρία ανώτερα τραπεζικά στελέχη, χωρίς να έχει βάλει ούτε ένα ευρώ για την ανάπτυξη των εγχώριων διατραπεζικών συστημάτων πληρωμών.

Νιώθουν τον ανταγωνισμό οι συστημικές τράπεζες

Ηδη οι συστημικές τράπεζες αισθάνονται την πίεση του ανταγωνισμού και γνωρίζουν ότι θα ενταθεί προσεχώς όταν επιβεβαιωθεί και η επέκταση των δραστηριοτήτων της στις μικροπιστώσεις και στα δάνεια προς τις μικρότερες των επιχειρήσεων, οι οποίες νιώθουν σχεδόν αποκλεισμένες από τις μέχρι τώρα κυρίαρχες πιστωτικές δυνάμεις. Δηλωτική των διαθέσεων της συγκεκριμένης ψηφιακής τράπεζας είναι η εξελισσόμενη εσχάτως διεκδίκηση έμπειρων στελεχών από τον ευρύτερο κύκλο της λιανικής τραπεζικής.

Το σίγουρο είναι ότι έχει εκκινήσει διαδικασία ανακατανομών και αλλαγών στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Αποτέλεσμα της επιταχυνόμενης ενοποίησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και της εξελισσόμενης παγκόσμιας ψηφιακής επανάστασης στις συναλλαγές. Το ερώτημα που ευθέως τίθεται είναι πώς θα αντιδράσουν οι συστημικές τράπεζες και αν θα καταφέρουν να γεφυρώσουν το χάσμα ή καλύτερα την απόσταση που τις χωρίζει από τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι κινούνται, έστω με σχετική βραδύτητα.

Κινητικότητα στις τράπεζες

Στην Τράπεζα της Ελλάδος αναμένουν συγκεκριμένες κινήσεις από τις μεγαλύτερες των τραπεζών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ALPHA BANK με την υποστήριξη της πανευρωπαϊκής UniCredit προετοιμάζει την παρουσίαση νέων ελκυστικών καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων για τους Ελληνες αποταμιευτές και μαζί νέα σχήματα επενδυτικών δανείων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στην κεντρική τράπεζα παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη διευρυνόμενη συμμετοχή της ALPHA BANK σε κοινοπρακτικά δάνεια μεγάλων έργων στην Ισπανία, στην Ιταλία και αλλού. Υπολογίζουν δε ότι και οι άλλες τράπεζες θα κινηθούν αναλόγως, επιδιώκοντας ισχυρότερες διεθνείς διασυνδέσεις και συνεργασίες. Ηδη, η Εθνική Τράπεζα σύντομα πρόκειται να επιλέξει με ποιες πολυεθνικές ασφαλιστικές θα συνεργαστεί. Εκτιμάται ότι στις τραπεζοασφάλειες θα συνδεθεί με την ολλανδική ΝΝ και στο πεδίο των γενικών ασφαλειών με τη γερμανική ERGON.

Ο κ. Στουρνάρας εκτιμά ότι η εποχή – και δη η επιταχυνόμενη μεταφορά κεφαλαίων από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη – προσφέρει νέες κεφαλαιακές και χρηματοδοτικές δυνατότητες. Σε αυτήν άλλωστε τη διευρυνόμενη τους τελευταίους μήνες μεταφορά κεφαλαίων, κυρίως μέσω της αντικατάστασης αμερικανικών ομολόγων από ευρωπαϊκά, αποδίδει τη σημαντική ενίσχυση του ευρώ από τη ζώνη των 1,10 δολαρίων κατά τον χρόνο επανεκλογής του Τραμπ στα 1,17 δολάρια σήμερα. Περιττό να σημειώσουμε ότι προεξοφλεί ότι το ευρώ θα ξεπεράσει τα 1,20 δολάρια στο εγγύς μέλλον.

Ενίσχυση της παραγωγικότητα

Συνδυαστικά, κατά τον κ. Στουρνάρα, οι τάσεις ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς και η περίσσεια των χρηματοδοτικών κεφαλαίων μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης νέων επενδύσεων στη χώρα μας, που κατ’ αυτόν προσφέρουν το κλειδί για τη βιώσιμη και ανθεκτική στον χρόνο ελληνική οικονομική πρόοδο.

Από την οποία, όπως λέει, εξαρτώνται τα πάντα. Ιδιαιτέρως η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η μόνη που, κατ’ αυτόν, μπορεί να εγγυηθεί τη σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη και να επιτρέψει την απρόσκοπτη, χωρίς κινδύνους και άλλες φθορές, ενίσχυση των αμοιβών και των εισοδημάτων ευρύτερα.

Σήμερα, όπως τονίζει, με την παραγωγικότητα να βελτιώνεται κατά 1,5% τον χρόνο, η επιταχυνόμενη σύγκλιση με την Ευρώπη είναι βραδεία και δεν επιτρέπει ονομαστικές αυξήσεις αμοιβών υψηλότερες του 4%. Μόνο ένα ισχυρό κύμα επενδύσεων, τονίζει με ένταση, θα άλλαζε την ατμόσφαιρα και τις δυνατότητες σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με την υπόλοιπη Ευρώπη.