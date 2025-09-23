Οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες χορήγησαν υπερδιπλάσια χρηματοδότηση στα ορυκτά καύσιμα απ’ ό,τι στις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο διάστημα από το 2021 ως το 2024, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από μη κυβερνητικές οργανώσεις, περιλαμβανομένης της Reclaim Finance.

Η ανάλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε μαζί με άλλες δομές, όπως οι WWF, Urgewald και Rainforest Action Network, «δείχνει ότι οι 65 μεγαλύτερες τράπεζες (…) δεν βρίσκονται στο σωστό δρόμο για να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή μετάβαση», γράφουν οι συντάκτες της μελέτης.

Σε παγκόσμια κλίμακα, τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα (HSBC, JP Morgan, Santander…) χορήγησαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο 1,368 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματοδοτήσεις για ενέργειες, όπως η αιολική ή η ηλιακή, ενώ χορήγησαν υπερδιπλάσιο ποσό (3,285 τρισεκατομμύρια δολάρια) στα ορυκτά καύσιμα.

Με άλλα λόγια, για κάθε δολάριο αφιερωμένο στη χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων, μόνο 42 σεντς διατέθηκαν στην ενεργειακή μετάβαση.

Η αναλογία αυτή απέχει πολύ από τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ, IEA), σύμφωνα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και από τις φιλοδοξίες της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για το κλίμα, που είχε στόχο να μειώσει τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη.