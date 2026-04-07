Με την ένταξη στη Euronext το ελληνικό χρηματιστήριο αλλάζει θεμελιωδώς την κλίμακα των δυνατοτήτων του, καθώς συνδέεται με τη βαθύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη, ενώ την ερχόμενη πενταετία στόχος είναι να εξελιχθεί σε βασικό χρηματοοικονομικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας εταιρείες από ολόκληρη την περιοχή που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές μέσω της Euronext, αναφέρει στην πρώτη του συνέντευξη στον ελληνικό Τύπο ο Camille Beudin, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Athens και μεταξύ άλλων μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Euronext και γενικός διευθυντής Διαφοροποίησης.

Η Ελλάδα έχει ήδη σαφή πλεονεκτήματα σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι υποδομές, ενώ ειδικά για τη ναυτιλία, που είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για περαιτέρω σύνδεση των ελλήνων «πρωταθλητών» με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Επισημαίνει επίσης πως φιλοδοξία της Euronext είναι να γίνει ο μοναδικός μέτοχος της Euronext Athens, αλλά σε αυτό το στάδιο προτεραιότητα έχει η ομαλή διαδικασία ενσωμάτωσης και η συνεχής ανάπτυξη, ενώ η επιτυχία του μετασχηματισμού της θα μετρηθεί από το κατά πόσο θα δημιουργήσει απτή αξία για το σύνολο της αγοράς και τους συμμετέχοντές της.

Παράλληλα, η επανένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στη χώρα και στις προοπτικές της και μπορεί να διευρύνει περαιτέρω τη βάση επενδυτών.

Για τον ίδιο, η επανένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές και η ενσωμάτωση στη Euronext δεν αποτελούν δύο παράλληλες ιστορίες αλλά δύο αλληλένδετες δυνάμεις για το ελληνικό χρηματιστήριο.

Σε μια περίοδο μετασχηματισμού, ως νέος πρόεδρος, πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο σας στη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών;

«Είναι τιμή να προεδρεύω της Euronext Athens σε μια τόσο μεταβατική περίοδο ενσωμάτωσης της ελληνικής αγοράς στη Euronext. Πρόκειται επίσης για μια περίοδο ισχυρής δυναμικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε ενεργά ώστε να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας και να αναβαθμίσουμε τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών της αγορών μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό τοπίο.

Δεν πρόκειται απλώς για μια διαδικασία ενοποίησης υποδομών. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα τοποθετηθεί πλήρως ώστε να είναι σε θέση να επωφεληθεί από τη συμμετοχή του στη Euronext.

Αυτό απαιτεί ισχυρή έμφαση στην υλοποίηση παραμέτρων όπως η επιτυχής ευθυγράμμιση στη διακυβέρνηση και στην ανάπτυξη της αγοράς και η επικέντρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων γύρω από έναν σαφή στόχο, την παροχή μεγαλύτερης προβολής, καλύτερης πρόσβασης σε κεφάλαια και ενισχυμένων ευκαιριών ανάπτυξης για τις ελληνικές εταιρείες. Τελικά, η επιτυχία θα μετρηθεί από το κατά πόσο αυτός ο μετασχηματισμός θα δημιουργήσει απτή αξία για την ελληνική αγορά και τους συμμετέχοντές της».

Από στρατηγικής σκοπιάς, τι αλλάζει ουσιαστικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών από τη συμμετοχή του στον όμιλο Euronext;

«Αλλάζει θεμελιωδώς την κλίμακα των δυνατοτήτων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την ένταξη στη Euronext, το Χρηματιστήριο Αθηνών συνδέεται με τη βαθύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη, αυξάνοντας την αναγνωσιμότητα και την πρόσβαση των ελληνικών εταιρειών σε διεθνείς επενδυτές. Η μετάβαση σε μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα και σε ένα ενοποιημένο μοντέλο αγοράς θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα, θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα και τη λειτουργική αποδοτικότητα. Δεν πρόκειται απλώς για ενοποίηση – πρόκειται για επιτάχυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα βρίσκεται πλέον σε καλή θέση για να εξελιχθεί σε βασικό χρηματοοικονομικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας εταιρείες από ολόκληρη την περιοχή. Και αυτό συνοδεύεται από μια μακροπρόθεσμη δέσμευση. Η δημιουργία ενός τεχνολογικού και υποστηρικτικού κέντρου στην Αθήνα αποτελεί απόδειξη αυτής της δέσμευσης. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη επένδυση στην ελληνική οικονομία και στο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, που φέρνει δραστηριότητες υψηλής αξίας και ενισχύει το ελληνικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα».

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η εταιρική διακυβέρνηση ώστε το Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρώντας μία ισχυρή τοπική φωνή, να αποτελεί ταυτόχρονα και μέρος ενός πανευρωπαϊκού ομίλου;

«Η δύναμη της Euronext έγκειται στον συνδυασμό ευρωπαϊκής κλίμακας με ισχυρή τοπική εδραίωση. Η τοπική διακυβέρνηση παραμένει ουσιώδης. Οι αποφάσεις πρέπει να παραμένουν κοντά στην αγορά, στις εταιρείες της και στους επενδυτές της. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν έλληνες ανεξάρτητοι διευθυντές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext Athens. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο φέρνει κοινή τεχνογνωσία, κοινά πρότυπα και ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη για τη λειτουργία της αγοράς.

Ως πρόεδρος, η ευθύνη μου είναι να διασφαλίσω ότι η Αθήνα παραμένει πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στρατηγικούς στόχους του ομίλου, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τις ισχυρές της ρίζες και τα θεμέλιά της, καθώς και μια σαφή και αξιόπιστη πορεία για την τοπική ανάπτυξη. Η ενσωμάτωση δεν αφορά τη συγκέντρωση εξουσίας, αφορά τον συντονισμό με την τοπική σημασία στον πυρήνα της. Η διακυβέρνηση του ομίλου Euronext θα γίνει επίσης πιο “ελληνική” από ποτέ με τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο Διοίκησης της Euronext του Γιάννου Κοντόπουλου ως CEO της Euronext Athens».

Πόσο σημαντική είναι η επανένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς τόσο για την αντίληψη των επενδυτών όσο και για τη θεσμική του αξιοπιστία;

«Αποτελεί απόδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα τόσο στην αντίληψη των επενδυτών όσο και στη θεσμική αξιοπιστία. Η επαναταξινόμηση αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στη χώρα και στις προοπτικές της και μπορεί να διευρύνει περαιτέρω τη βάση επενδυτών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη σταθερότητα και την ωριμότητα της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η επαναταξινόμηση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς και η ενσωμάτωση στη Euronext δεν αποτελούν δύο παράλληλες ιστορίες για το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά αποτελούν αλληλένδετες δυνάμεις».

Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι βασικές δομικές προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν την ελληνική κεφαλαιαγορά πιο βαθιά και διεθνώς πιο σημαντική;

«Μια ακμάζουσα αγορά χρειάζεται κεφάλαια, ισχυρούς οικονομικούς τομείς και μια βαθιά δεξαμενή ταλέντου. Η Ελλάδα διαθέτει αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία, ενώ η Euronext προσθέτει ευρωπαϊκή κλίμακα, διασυνδεσιμότητα και διεθνή εμβέλεια. Η ύπαρξη ενός ισχυρού και διαφοροποιημένου αγωγού εταιρειών είναι το σημείο εκκίνησης. Η Ελλάδα έχει ήδη σαφή πλεονεκτήματα σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι υποδομές. Η ναυτιλία ειδικότερα είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για περαιτέρω σύνδεση των ελλήνων “πρωταθλητών” με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ταυτόχρονα, η ταχεία ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος – συμπεριλαμβανομένων των fintech, των ψηφιακών υπηρεσιών και των εταιρειών καινοτομίας – αποτελεί σημαντικό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης. Ακριβώς εδώ η ένταξη στη Euronext μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, προσφέροντας προβολή, πρόσβαση σε κεφάλαια και μια επεκτάσιμη πλατφόρμα για εταιρείες υψηλής ανάπτυξης ώστε να επεκταθούν διεθνώς.

Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης ότι παρέχει πρόσβαση σε μια σημαντικά ευρύτερη και πιο διαφοροποιημένη επενδυτική βάση – ένα καθοριστικό πλεονέκτημα μιας πανευρωπαϊκής υποδομής αγοράς. Τέλος, η αποστολή ενός χρηματιστηρίου είναι να φέρνει σε επαφή επιχειρηματίες που έχουν ιδέες, αλλά όχι τα οικονομικά μέσα, με ανθρώπους που δεν έχουν ιδέες, αλλά διαθέτουν κεφάλαια για επένδυση. Μια αποδοτική και αξιόπιστη υποδομή αγοράς είναι κρίσιμη ώστε να διασφαλίζεται ότι το κεφάλαιο συναντά ισχυρές επιχειρηματικές ιδέες σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ρευστότητας. Οταν αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται, οι αγορές γίνονται φυσικά βαθύτερες, πιο ανταγωνιστικές και πιο ανθεκτικές με την πάροδο του χρόνου».

Υπάρχουν σκέψεις σχετικά με την απόκτηση του υπόλοιπου ποσοστού της Euronext Athens;

«Οι μέτοχοι της Euronext Athens έχουν ήδη πουλήσει μια σαφή πλειοψηφική συμμετοχή στη Euronext, υπογραμμίζοντας την άποψή τους ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό που δημιουργεί αξία. Οπως έχει δηλωθεί από την αρχή της δημόσιας πρότασης, η φιλοδοξία της Euronext είναι να γίνει ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας. Σε αυτό το στάδιο, προτεραιότητά μας είναι η ομαλή διαδικασία ενσωμάτωσης και η συνεχής ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς. Ο βασικός στόχος παραμένει αμετάβλητος: να ενισχυθεί η διεθνής θέση του ελληνικού χρηματιστηρίου και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που προσελκύει κεφάλαια, εταιρείες και επενδυτικό ενδιαφέρον».

Κοιτώντας μπροστά, ποια θα πρέπει να είναι η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία για την Αθήνα μέσα στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα τα επόμενα πέντε χρόνια;

«Η φιλοδοξία είναι σαφής: να τοποθετηθεί η Αθήνα ως ένας κορυφαίος περιφερειακός κόμβος – μια πύλη για τις επιχειρήσεις ώστε να αποκτούν πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές μέσω της Euronext. Αυτό σημαίνει περισσότερες εταιρείες να επιλέγουν την Αθήνα για εισαγωγή, μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά και ισχυρότερη παρουσία διεθνών επενδυτών. Σημαίνει επίσης την καθιέρωση της Αθήνας ως φυσικής πύλης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης ότι παρέχει πρόσβαση σε μια ευρύτερη και πιο διαφοροποιημένη επενδυτική βάση – ένα καθοριστικό πλεονέκτημα μιας πανευρωπαϊκής υποδομής αγοράς και βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας».