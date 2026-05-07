Κανόνες και υποχρεώσεις για τους εργοδότες, αλλά και δικαιώματα ελέγχου για τους εργαζόμενους, εισάγει το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο φιλοδοξεί να μειώσει το μισθολογικό χάσμα στις αμοιβές, δηλαδή να διασφαλίσει ίση αμοιβή και για τα δύο φύλα.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, το νομοσχέδιο έρχεται να άρει μια παθογένεια που υπάρχει στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Το μισθολογικό χάσμα. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως, για ίδιες ή όμοιες θέσεις εργασίας, ο άντρας στην Ελλάδα αμείβεται περισσότερο σε σχέση με τη γυναίκα, κατά περίπου 13%, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 12%.

Το νομοσχέδιο πρόκειται να κυρώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2023/970, που αφορά στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για την παροχή ίσης εργασίας ανεξαρτήτως φύλου. Όπως εξήγησε η κυρία Κεραμέως, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει δύο άξονες: πρώτον, νέες υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη μίας εργαζόμενης γυναίκας και δεύτερον, νέες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψή της.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας με το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι:

Όλες οι προκηρύξεις θέσεων θα είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Ο υποψήφιος ή η υποψήφια θα πρέπει να γνωρίζουν το εύρος μισθού που παρέχεται για τη συγκεκριμένη θέση. Δε θα επιτρέπεται να ερωτάται ο υποψήφιος ή η υποψήφια για το μισθολογικό ιστορικό του. Εάν παρατηρηθεί μισθολογική απόκλιση που υπερβαίνει το 5% και δε δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες, η επιχείρηση θα υπόκειται σε κυρώσεις.

Διαφάνεια στις αμοιβές

Η ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία θα ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εισάγει συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας στη διαμόρφωση των αμοιβών.

Η διαφάνεια αφορά πρώτον, στην αναγγελία θέσεων και τη διαδικασία πρόσληψης.

Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ιδίως ως προς το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου σε μισθολογικά στοιχεία.

Και τρίτον, ως προς την υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις αμοιβές.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα να ελέγχουν το επίπεδο των αμοιβών στην επιχείρηση που εργάζονται, για να διαπιστώσουν αν υφίστανται διακρίσεις στις αμοιβές για την παροχή της ίδιας εργασίας ή την παροχή εργασίας ίσης αξίας.

Αντιστοίχως, οι εργοδότες θα υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες για την αρχική αμοιβή ή το εύρος της στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας.

Ταυτοχρόνως, οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 100 εργαζόμενους, θα οφείλουν να υποβάλλουν ετησίως αναλυτικά στοιχεία για το μισθολογικό τους χάσμα.

Ως μισθολογικό χάσμα θεωρείται η διαφορά στα μέσα επίπεδα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

Σύμφωνα με το πόρισμα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση οι μέσες αμοιβές των γυναικών υπολείπονται κατά 12% από εκείνες των ανδρών, ενώ στην Ελλάδα οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 13,6% λιγότερο από τους άνδρες.

Με μισθολογικό χάσμα στις αμοιβές των ανδρών – γυναικών άνω του 12% είναι οι χώρες Γαλλία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Βουλγαρία, Ελλάδα, Δανία, Σλοβακία, Φινλανδία, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Λετονία.

Πηγή: OT.gr