Διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους θα έχει η υπουργός Εργασίας κ. Νίκη Κεραμέως πριν την τελική διαμόρφωση νομοσχεδίου με το οποίο θα κυρωθεί η ευρωπαϊκή οδηγία 2023/970 που αφορά στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για την παροχή ίσης εργασίας ανεξαρτήτως φύλου.

Η υπουργός Εργασίας απέστειλε στους κοινωνικούς εταίρους το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Εργασίας, για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία και τους καλεί σε συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026 προκειμένου να συζητήσουν τα συμπεράσματα του πορίσματος και την αξιοποίησή τους στην τελική διαμόρφωση του σχετικού νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι με την η ευρωπαϊκή οδηγία εισάγονται συγκεκριμένοι κανόνες διαφάνειας σε τρία επίπεδα: πρώτον, στην αναγγελία θέσεων και τη διαδικασία πρόσληψης. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ιδίως ως προς το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου σε μισθολογικά στοιχεία. Και τρίτον, ως προς την υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις αμοιβές.

Το χάσμα

Στο μεταξύ τεράστια απόκλιση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη χώρα μας, απεικονίζεται στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσον όρο, 13,4% λιγότερο ανά ώρα εργασίας σε σχέση με τους άνδρες, ποσοστό ίδιο με εκείνο του 2022 και ελαφρώς χαμηλότερο από το 13,6% του 2023.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα όταν εξεταστεί ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Στην κορυφή της αρνητικής λίστας για το 2024 βρίσκεται ο κλάδος της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών υπολείπονται εκείνων των ανδρών κατά 25,3%, καταγράφοντας μάλιστα ανοδική πορεία σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη.

Υψηλά ποσοστά παρατηρούνται επίσης στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (20,1%) , στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (19,0% ) και στη μεταποίηση (17,4%).

Αντιστοίχως και το ευρωκοινοβούλιο διαπιστώνει ότι οι γυναίκες παρότι διαπρέπουν στην εκπαίδευση -σε σύγκριση με τους άνδρες-, εξακολουθούν να αμείβονται και να εκτιμώνται λιγότερο, ενώ ταυτοχρόνως αναλαμβάνουν δυσανάλογο μερίδιο μη αμειβόμενης φροντίδας και οικιακής εργασίας.

Με δεδομένη αυτή την κατάσταση το Ευρωκοινοβούλιο διεκδικεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάρτιση και την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για καλύτερες συνθήκες εργασίας, δίκαιους μισθούς σε τομείς όπου εργάζονται κυρίως γυναίκες όπως και την υιοθέτηση καλύτερων υπηρεσιών παιδικής φροντίδας.

Παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία για την υφιστάμενη εικόνα του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην εργασία, το ευρωκοινοβούλιο ορίζει ως μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων «τη διαφορά που παρατηρείται στον μέσο ωριαίο μισθό ανδρών και γυναικών». Το κόστος της διαφοράς αυτής κατά το έτος 2023 ανήλθε σε 390 δισ. ευρώ.

Οι αποδοχές των γυναικών στην ΕΕ είναι σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών, γεγονός που απεικονίζεται στο στοιχείο σύμφωνα με το οποίο, οι γυναίκες -κατά το έτος 2023- παρείχαν εργασία 54 έως 67 ημερών ετησίως, χωρίς αμοιβή σε σύγκριση με τους άνδρες.

Επίσης κατά το 2024, το 16,9 % των συνταξιούχων γυναικών βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο των ανδρών.

Πηγή: ot.gr