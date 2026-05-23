Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μια νέα, εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη έρχεται να δοκιμάσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Λάουρα Κοβέσι, καθώς η αντιπαράθεση αυτή μεταφέρεται πλέον στο πεδίο των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας απηύθυνε χθες επίσημη επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενη την αιτιολογική σκέψη 16 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2020/2092 της 16ης Δεκεμβρίου 2020.

Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται πρακτικά στην ενεργοποίηση του λεγόμενου Κανονισμού Αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το νομικό αυτό βήμα, η Κοβέσι καταγγέλλει ανοιχτά ότι η πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση της Αθήνας για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών σε υποθέσεις όπου εμπλέκονται πολιτικοί, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν μηχανισμό που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα όπλα των Βρυξελλών, καθώς επιτρέπει την αναστολή ή την περικοπή της χρηματοδότησης προς ένα κράτος μέλος, όταν διαπιστώνεται ότι παραβιάσεις του κράτους δικαίου, όπως φαινόμενα διαφθοράς ή η έλλειψη ανεξαρτησίας στη δικαιοσύνη, θέτουν σε κίνδυνο την ορθή διαχείριση και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών πόρων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η σοβαρότητα του εν λόγω κανονισμού αποτυπώνεται στο γεγονός ότι έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν για δύο μόνο χώρες, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας, η οποία υπέστη το πρώτο μεγάλο πλήγμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στο πάγωμα δισεκατομμυρίων ευρώ, εξαιτίας συστημικών προβλημάτων στη διαφάνεια των δημοσίων συμβάσεων και εκτεταμένης διαφθοράς.

Αντίστοιχα, η Πολωνία αντιμετώπισε σοβαρές περιπέτειες με το καθεστώς αιρεσιμότητας και την Κομισιόν, όταν της παρακρατήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης λόγω της αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας των δικαστών από το τότε κυβερνών κόμμα. Τα κονδύλια αυτά άρχισαν να ξεκλειδώνουν για τη Βαρσοβία μόνο αργότερα, όταν η χώρα συμμορφώθηκε με τις ευρωπαϊκές υποδείξεις.

***

Αλλαγές στη Δικαιοσύνη

Ο Ιούνιος φέρνει σημαντικές ανακατατάξεις στον χώρο της Δικαιοσύνης, καθώς στα τέλη του μήνα αποχωρούν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και δρομολογείται η διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων στην ηγεσία των δικαστηρίων. Οι φετινές εξελίξεις θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες, δεδομένου ότι ολοκληρώνεται η θητεία τόσο της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Αναστασίας Παπαδοπούλου, όσο και του Εισαγγελέα, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Η επιλογή της νέας ηγεσίας, έπειτα και από τις νομοθετικές αλλαγές των τελευταίων ετών, εξελίσσεται πλέον σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ψηφοφορία των ίδιων των δικαστών μέσω των Ολομελειών των ανωτάτων δικαστηρίων. Για τον σκοπό αυτό, η σχετική διαδικασία στον Άρειο Πάγο έχει οριστεί για τις 3 Ιουνίου, με το ενδιαφέρον για τα πρόσωπα που θα προκριθούν από το δικαστικό σώμα για τις θέσεις του Προέδρου και του Εισαγγελέα να είναι έντονο. Στη συνέχεια, το δεύτερο στάδιο προβλέπει την ακρόαση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ενώ η τελική απόφαση λαμβάνεται στο τρίτο στάδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όσων παρακολουθούν στενά τις διεργασίες στο παρασκήνιο της Δικαιοσύνης, προβάδισμα για την προεδρία του Αρείου Πάγου εμφανίζει ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ενώ για τη θέση του Εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου προκρίνεται ο αντεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας.

***

Με το «καλημέρα» στα χαρακώματα για το κόμμα Καρυστιανού

Μόλις στην «επίσημη πρώτη» για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η γαλάζια παράταξη έβγαλε αμέσως τα πολιτικά περίστροφα, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, να κάνει λόγο για έναν «ιδεολογικό αχταρμά», να εκφράζει αγωνίες για μια επικείμενη «τερατογέννηση» και να δείχνει ως υπαίτια την αντιπολίτευση για την έλευση της Καρυστιανού στα δημόσια πράγματα.

Την ίδια ώρα, η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, διακήρυττε πως «ο μήνας του μέλιτος τελείωσε» και πως η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από «σύγχρονους Κολοκοτρώνηδες». Το Μαξίμου, θορυβημένο προφανώς από το ότι ο Βορράς αποδεικνύεται διαχρονικά ευεπίφορος σε αντισυστημικές τάσεις, κάτι που δημοσκοπικά κοστίζει, επέλεξε να κάψει κάθε περίοδο χάριτος.

***

«Έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ και κάνουμε έτσι;»

Την ευκαιρία δεν έχασε και η Ελληνική Λύση, που σίγουρα θα δοκιμαστεί δημοσκοπικά από την εμφάνιση Καρυστιανού, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Κώστα Χήτα, να λέει: «Έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ και κάνουμε έτσι; Σιγά τώρα, μια εκδήλωση η Καρυστιανού έκανε». Αν μη τι άλλο, η εμφάνιση του νέου κόμματος προκαλεί ήδη τους πρώτους πολιτικούς κραδασμούς.

***

Μπίζνες με ονοματεπώνυμο

Το Athens Defence Summit συγκέντρωσε αυτές τις μέρες την ελίτ του αμυντικού και επιχειρηματικού κλάδου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τις χορηγίες του να ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ. Η ανάθεση της διοργάνωσης, ωστόσο, στρέφει τα βλέμματα στα μετόπισθεν: το project δεν ανατέθηκε σε κάποια έμπειρη εταιρεία του χώρου, αλλά στην European Defence Summit ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο με κεφάλαιο 5.000 ευρώ.

Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ αποκαλύπτουν ότι βασικοί μέτοχοι είναι ο Φίλιππος-Λάμπρος Αβραμόπουλος, γιος του βουλευτή και πρώην υπουργού της ΝΔ, ο οποίος κατέχει το 31,5%, και ο Γιώργος Καραμανλής, γιος του εκδότη της «Political», με ποσοστό 37% και χρέη διαχειριστή (ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται σε τρία ακόμη πρόσωπα). Μια επιλογή που μοιραία στρέφει τη συζήτηση στο αν το κριτήριο για την επιλογή αυτή ήταν η φρεσκάδα μιας νεοσύστατης start-up ή τα ερείσματα των συντελεστών της στο κυβερνητικό οικοσύστημα. Στο ίδιο συνέδριο μάλιστα, μεταξύ των ομιλητών, ήταν και ο πανταχού παρών Γρηγόρης Δημητριάδης, με το όνομά του να αποσύρεται μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

***

Λάτρης του Καβάφη ο Τασούλας Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας είναι γνωστό ότι εκτιμά βαθύτατα την ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, επιλέγοντας συχνά πυκνά να εμπλουτίζει τις δημόσιες ομιλίες και τις τοποθετήσεις του με καβαφικές αναφορές. Με αφορμή, λοιπόν, την πρόσκληση σε γεύμα που του απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, ο Τασούλας δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί μπροστά από το χαρακτηριστικό γλυπτό του Αλεξανδρινού, το οποίο κοσμεί τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, έξω από την έδρα του Ιδρύματος.

***

Η «νίκη της μεγαλοπρέπειας» και ο Έλληνας παππούς

Νωρίτερα, πάντως, ο Τασούλας είχε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνομιλία με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αθήνα συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Σερ Τιμ Λόρενς. Η παρουσία της στην Ελλάδα εντασσόταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης και, παρότι δεν επρόκειτο για επίσημη επίσκεψη, ο Τασούλας φρόντισε να της αποδοθούν οι ανάλογες τιμές, ζητώντας την «επιστράτευση» ευζώνων και υποδεχόμενος ο ίδιος την πριγκίπισσα στην είσοδο.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. «Δεν θα είναι ήττα της Βρετανίας, θα είναι νίκη της μεγαλοπρέπειας», επεσήμανε ο Τασούλας, αποτυπώνοντας το πάγιο ελληνικό αίτημα και εισπράττοντας το ευγενικό χαμόγελο της πριγκίπισσας.

Με την αποχώρηση των τηλεοπτικών συνεργείων από το γραφείο, η συνάντηση επιφύλασσε μια ιδιαίτερη στιγμή. Ο Τασούλας προσέφερε ως δώρο στην πριγκίπισσα Άννα μια κορνιζαρισμένη ασπρόμαυρη φωτογραφία του Πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδος και της Βασίλισσας Όλγας. Ο Πρίγκιπας Ανδρέας, αδελφός του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄, υπήρξε ο πατέρας του Φίλιππου, Δούκα του Εδιμβούργου, και συνεπώς παππούς της πριγκίπισσας Άννας. Η χειρονομία αυτή, που έφερε στην επιφάνεια τους οικογενειακούς της δεσμούς με την Ελλάδα, προκάλεσε τη συγκίνηση της πριγκίπισσας, η οποία εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της.