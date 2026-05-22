Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με ευθεία επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, στη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που αφορά τις υποκλοπές, τονίζοντας ότι έχουν αλλοιωθεί οι παραδοσιακές αξίες του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «παράσταση αλαζονείας» στο συνέδριο της ΝΔ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χρησιμοποιώντας δε, τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή υποστήριξε ότι «η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο». Μάλιστα, επιχείρησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τον Πρωθυπουργό επισημαίνοντας πως: «δεν είστε ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός».

«Η κυβέρνηση επικαλείται την εθνική ασφάλεια»

Ο Αντώνης Σαμαράς συνέχισε σημειώνοντας ότι: «πρόσφατα μας είπε ο πρωθυπουργός πως θα σηκώσει το τηλεφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Αναρωτιέμαι Χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και εμένα. Υπάρχει περίπτωση των υποκλοπών να βρίσκεται σε ξένα χέρια. Υπάρχει κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έκανε όλα φύλο και φτερό;».

«Δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ μιλάμε για παράνομο λογισμικό. Δεν θα πρέπει να ερευνήσει το ίδιο το κράτος όταν κάποιος που καταδικάστηκε λέει ότι συνεργάζεται μόνο με το κράτος. Η Βουλή δεν πρέπει να το διερευνήσει», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση επικαλείται την εθνική ασφάλεια. Γιατί τότε δεν έχει γίνει καμία έρευνα; Γιατί δεν θέλετε την έρευνα. Εκτός αν ψεύδεστε/ Εκτός αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και την συγκαλύπτεται», συνέχισε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πρόσθεσε ακόμα ότι: «πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη ΝΔ;». Επιπλέον, περιέγραφαψε δε, τη σημερινή ΝΔ ως «ένα συνοθύλευμα που δοκιμάζει τους δημοκρατικούς θεσμούς».

«Ηρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας»

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα σημειώνοντας ότι: «Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των Τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο μας, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η “Γαλάζια Πατρίδα” του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη, με τετελεσμένα».

«Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκη κι οδηγεί σε αποθράσυνση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Κι έτσι, καταφέραμε να τους ξεπλύναμε διεθνώς», πρόσθεσε και προειδοποίησε για εθνικούς κινδύνους από το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» που αναμένεται στην τουρκική Βουλή.

Μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι: «Προειδοποιώ και πάλι: η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή Φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Δεν καταλαβαίνετε, επιτέλους, ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά;».