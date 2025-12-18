Κανένα ίχνος ακόμα από τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος έχει εξαφανιστεί εδώ και πολλές μέρες από το Ηράκλειο της Κρήτης. Υπενθυμίζουμε ότι τη μέρα που χάθηκαν τα ίχνη του ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του από το Ηράκλειο για τα Χανιά. Όλα δείχνουν πως βγήκε από το όχημά του όταν διαπίστωσε το μηχανικό πρόβλημα και συνέχισε με τα πόδια. Κανείς όμως δεν τον είδε εκείνο το βράδυ.

Το Live News παρουσιάζει νέα μαρτυρία που θα ρίξει φως στην υπόθεση εξαφάνισης. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο οποίος γνώριζε ως ασθενής τον 33χρονο, ο γιατρός εθεάδη δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του στο κέντρο του Ηρακλείου να περπατά μαζί με έναν άλλον άνδρα.

«Είδα στην τηλεόραση (τι έγινε) και την άλλη μέρα τον είδα. Εδώ από το παράθυρο κοιτούσα και τον βλέπω με έναν κοντό, αδύνατο με μαύρα ρούχα, αλλά αυτός δεν μου φαινόταν Έλληνας, φαινόταν σαν Πακιστανός. Και λέω στην αδερφή μου, “να, ο γιατρός ο ΩΡΛ, το παιδί αυτό ο ψηλός ο Θεσσαλονικιός”», αναφέρει ο μάρτυρας και συνεχίζει:

«Φορούσε νομίζω ένα μπεζ παντελόνι και ένα μπλε από πάνω. Έκανε κάτι στάσεις γρήγορες. Στροφή και στρίβει και πήγανε προς τα πάνω. Και κάνει έτσι ένα βήμα μπροστά και πίσω και κάτι είπανε μεταξύ τους και πήγανε προς τα επάνω. Και παίρνω το 100 τηλέφωνο».

Η αδερφή του μάρτυρα αναφέρει με τη σειρά της πως μία ημέρα μετά την εξαφάνιση του 33χρονου, τον είχε δει να μπαίνει σε μία εκκλησία.

«(Η αδερφή μου) μου λέει τον είδα στην εκκλησία και μπήκε, τον γιατρό. Τον είδα, λέει και μπήκε μέσα, άναψε ένα κεράκι, προσκύνησε κι έφυγε».

Νέες αποκαλύψεις για τον «μαϊμού» ερευνητή

Τα «παραμύθια» που έλεγε για να κερδίσει χρήματα, είχαν σαν αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος στην αναζήτηση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη. Ο λόγος για τον 54χρονο ψευτοερευνητή με την «κβαντική τεχνολογία».

Οι Αρχές επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στα σημεία που τους υποδείκνυε ο 54χρονος και όταν κατάλαβαν πως έχουν να κάνουν με απατεώνα, είχαν ήδη περάσει τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα.

Η απάτη

Τίποτα από τα όσα έλεγε για την υποτιθέμενη ειδική τεχνολογία που διέθετε δεν ίσχυε. Όλα τα έκανε για να κερδίσει 5.000 ευρώ από τους συγγενείς του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού σύμφωνα με το Live News.

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά. Έλεγε πως είχε καταγράψει κινήσεις του αγνοούμενου γιατρού μέσω της ειδικής τεχνολογίας που διέθετε και βασιζόταν, όπως έλεγε, στην κβαντική φυσική και την χρήση δορυφόρων.

Όταν ο 54χρονος έφτασε στην παράγκα, οι αυτόπτες μάρτυρες άρχισαν να μπαίνουν σε σκέψεις. Ο ίδιος τότε έλεγε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό.

«Ο άνθρωπος αυτός κινείται. Έχουμε δει άνθρωπο να κινείται από τη μία πλευρά ως την άλλη πλευρά του δρόμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και να με παίρνετε τηλέφωνο ή να μιλάμε και να σας λέω τώρα είναι εδώ, τώρα είναι εκεί, τώρα είναι παραπέρα, δεν έχει κάποιο νόημα» έλεγε.

Άλλαζε διαρκώς περιοχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 54χρονος ζήτησε και παρέλαβε τρίχες του αγνοούμενου γιατρού από τους γονείς του και αμέσως μετά προσπαθούσε να πείσει πως είχαν επιλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο, με το αζημίωτο φυσικά.

«Έχω ξεραμένο αίμα μπροστά μου εδώ και πρέπει να ασχοληθώ με το ξεραμένο αίμα. Από το σπίτι του, μου τα έφερε η μάνα του. (…) Πείτε δύο κουβέντες, δώστε το κλικ όμορφα και ωραία. Ναι παιδιά δορυφόροι. Ναι παιδιά μπορούμε να βρούμε τον κάθε άνθρωπο έτσι κι έτσι κι έτσι και θα τον βρούμε τον άνθρωπο» ανέφερε.

Τα λόγια του δυσνόητα, γεμάτα αντιφάσεις. Ενώ στην αρχή έλεγε ότι έχει εντοπίσει τον αγνοούμενο στη Σούδα. «Πείτε στον κόσμο να έχει τον νου του. Στη Σούδα. Γιατί από εκεί θα περάσει. Από τη Σούσα θα περάσει. Δεν νομίζω να συνεχίσει. Έχει μία στροφή που μπαίνει στη Σούδα, αυτήν θεωρώ θα πάρει».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αναφέρει για μία άλλη περιοχή. «Σας δίνω πολύ πρόσφατη πληροφορία. Όχι στη Σούδα, στο Καλάμι».

Η αντίδραση των γονέων του 33χρονου

Οι γονείς του αγνοούμενου γιατρού πίστεψαν τον 54χρονο εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Έκαναν ό,τι τους έλεγε, από πίσω τους όμως ο 54χρονος είχε να πει για εκείνους τα χειρότερα.

«Ο μπαμπάς είναι κουκουρούκου μανταλάκια, μην ασχοληθείτε. Με τον μπαμπά του παιδιού, σας λέω ότι δεν μπορεί κανείς να συνεννοηθεί, τα έχει χάσει λίγο… Την μαμά την πέτυχα λίγο σε έξαλλη κατάσταση μετά ηρέμησε, μετά κατάλαβε το επίπεδό μου και της λέω ‘έλα και εσύ στο επίπεδό σου γιατί είσαι γιατρός’. Είναι και συγκεχυμένα αυτά που λένε οι άνθρωποι γιατί τα έχουν χαμένα. Δεν μπορείς να σταθείς σε αυτό».

«Πρέπει να τον έβαλαν μέσα»

Ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού απαντάει στο Live News πως δεν έχει χρόνο αυτές τις στιγμές για να ασχοληθεί με τον 54χρονο. Για εκείνον προέχει ο εντοπισμός του παιδιού του και όσο οι μέρες περνούν, οι ελπίδες λιγοστεύουν.

«Δεν πειράζει, εντάξει. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Ας με φτάσει μέχρι το μικρό του δαχτυλάκι αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Να είναι καλά και να γλιτώσει από την Αστυνομία και τον εισαγγελέα. Πρέπει να τον έβαλαν μέσα».

Τη μέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του από το Ηράκλειο για τα Χανιά. Όλα δείχνουν πως ο γιατρός βγήκε από το όχημά του όταν διαπίστωσε το μηχανικό πρόβλημα και συνέχισε με τα πόδια. Κανείς όμως δεν τον είδε εκείνο το βράδυ.

Οι ώρες για τους γονείς και τον αδερφό του 33χρονου αγνοούμενου περνούν αργά και βασανιστικά τις τελευταίες μέρες. Όλες οι προσπάθειες ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα.