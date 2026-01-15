Με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά οι εθελοντές του «Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού» (ΟΦΚΑΘ) που έφτασαν χθες στην Κρήτη, κάνουν μια ύστατη προσπάθεια για τον εντοπισμό του του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Στόχος τους να ερευνήσουν σπιθαμή προς σπιθαμή την ευρύτερη περιοχή του Φρε Αποκορώνου για τον εντοπισμό του καθώς εκεί βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου γιατρού λίγο μετά την εξαφάνισή του.

Εθελοντές διασώστες

Η ομάδα των εθελοντών ξεκίνησε σήμερα το πρωί τον νέο κύκλο της έρευνας. Παρά το γεγονός ότι οι ελπίδες για τον εντοπισμό του 33χρονου είναι πολύ περιορισμένες η ομάδα διάσωσης μετά το κάλεσμα της οικογένειας του αγνοούμενου, επιχειρεί με στόχο να εντοπίσει έστω κάποιο ίχνος του νεαρού γιατρού.

Σε εγκαταλειμμένα σπίτια, πηγάδια και πισίνες

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι εθελοντές διασώστες ερευνούν εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής, πηγάδια ακόμα και πισίνες.

Στη σημερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συνεργάζονται οι εθελοντές του «Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού», η «Γραμμή Ζωής – Silver Alert Hellas», η «ΑΜΚΕ ΚΥΟΝ OSFRISIS» που έχει διαθέσει τρία εκπαιδευμένα σκυλιά, η Ασφάλεια Χανίων, το Α.Τ. Αποκορώνου», όπως επίσης θηροφύλακες και κυνηγοί της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης – Δωδεκανήσου.

Η έκκληση στους κατοίκους

Σε ανακοίνωσή της η ΟΦΚΑΘ έχει απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί της (με απόλυτη εχεμύθεια) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100.