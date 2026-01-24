Δεν έχει τέλος το θρίλερ με τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην Κρήτη στις 7 Δεκεμβρίου.

Με την υπόθεση εξαφάνισής του ασχολήθηκε το «Φως στο Τούνελ. Η μητέρα του ζητά να βρεθεί πια το παιδί της, όπως κι αν βρεθεί, ενώ φίλος του φαίνεται πεπεισμένος ότι κάποιος του έκανε κακό.

«Να τελειώσει το μαρτύριο»

«Να τον βρούμε όπως και να ‘ναι. Να τελειώνει το μαρτύριο. Αυτό που θέλω είναι να μην υποφέρει άλλο. Ας τον βρούμε, όπως κι αν τον βρούμε. Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο για εκείνον» λέει η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού.

«Είναι ένα μαρτύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για τον ίδιο. Γιατί δεν έχει να φάει, είναι έξω στο κρύο, ταλαιπωρείται. Δεν ξέρουμε τίποτα για το πού μπορεί να βρίσκεται».

Οι μοναδικές μαρτυρίες που, όπως λέει, κρίθηκαν αληθοφανείς από τις Αρχές, ήταν οι δύο πρώτες κοντά στο σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Μια τρίτη, στις Καλύβες, από περιπτερά που υποστήριξε ότι ο Αλέξης του ζήτησε κάτι να φάει και τσιγάρα – χωρίς τελικά να τα πάρει, γιατί δεν είχε χρήματα- αμφισβητήθηκε.

Ακολούθησε άλλη μία μαρτυρία από σούπερ μάρκετ, όπου η υπάλληλος τον περιέγραψε με ακρίβεια, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο.

«Μου είπαν ότι θα έλεγχαν το υλικό από τις κάμερες δύο εβδομάδων, αλλά ακόμη δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα. Εκεί είναι μια περιοχή με πολλά beach bars, τώρα άδεια. Τα έψαξε η αστυνομία, αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος».

Η απογοήτευση ξεκάθαρη στη φωνή της. Αναφέρει πως υπήρξαν και μαρτυρίες από τον Πλατανιά Χανίων, ότι τον είδαν εκεί. Πήγε μαζί με την κόρη της, έψαξαν, ρώτησαν… μάταια.

«Είχε όνειρα»

Μιλά για τον Αλέξη με πόνο.

«Ήταν ένα παιδί με όνειρα, μεγάλα όνειρα. Τελείωσε την Ιατρική στη Θεσσαλονίκη, έκανε μεταπτυχιακό, το αγροτικό του στη Σκιάθο – όλοι εκεί τον αγαπούν. Ξεκίνησε διδακτορικό, εργαζόταν στο Βενιζέλειο… Ήθελε να φύγει στη Γερμανία. Θα έδινε εξετάσεις τον Μάιο για ειδικότητα. Οι ασθενείς του τον λατρεύουν. Όχι μόνο γιατί είναι καλός γιατρός, αλλά γιατί είναι καλός άνθρωπος. Τους φρόντιζε πραγματικά. Δεν μπορεί να πειράξει ούτε μυρμήγκι. Μόνο που ήταν κλειστός με εμάς. Στους φίλους του τα έλεγε όλα».

Δεν μπορεί να εξηγήσει τι συνέβη.

«Μέχρι και την Παρασκευή πριν χαθεί, εφημέρευε κανονικά. Ήταν καλά. Το Σάββατο το βράδυ μας είπαν πως είχε βγει με συναδέλφους του. Όλα έδειχναν φυσιολογικά».

Και μετά τα πάντα άλλαξαν ξαφνικά.

«Την Κυριακή μίλησε με τον πατέρα του. Του είπε ότι δεν ήταν καλά και ήθελε να τον δει. Εκείνος τον προέτρεψε να πάει μια βόλτα στα Χανιά μέχρι να φτάσει ο ίδιος στην Κρήτη. Έφυγε χωρίς τίποτα μαζί του, μόνο με το κινητό του. Με πήρε τηλέφωνο, κατάλαβα ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Τον ρώτησα πού πάει, μου είπε ότι δεν ξέρει. Ότι έχει χαθεί. Τον παρακάλεσα να γυρίσει πίσω και τότε έκλεισε το τηλέφωνο».

Λίγο αργότερα κάλεσε τον πατέρα του.

«Τον ρώτησε αν ξεκίνησε. Μάλλον πήρε λάθος δρόμο και βρέθηκε σε εκείνο το σημείο που άφησε το αυτοκίνητο. Ένας δύσβατος δρόμος που καταλήγει σε αδιέξοδο. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Νικολούλη που συνεχίζει να ψάχνει. Είτε ζωντανός είτε νεκρός, το μόνο που με νοιάζει είναι να βρεθεί».

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του

Μία νέα μαρτυρία, στενού φίλου του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, έφερε στο «Φως στο Τούνελ», αποκαλύπτοντας τις τελευταίες συνομιλίες της παρέας, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του.

Ο φίλος του μιλά για έναν άνθρωπο πιεσμένο, απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικαν, όπως λέει, να εξαφανιστεί χωρίς λόγο.

Θυμάται τις συζητήσεις τους για τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τις χαμηλές απολαβές και την έντονη δυσαρέσκεια του Αλέξη όταν, αρχικά, απορρίφθηκε το αίτημά του για άδεια τις ημέρες των Χριστουγέννων.

«Στις 3 Δεκεμβρίου διαμαρτυρόταν γιατί από το νοσοκομείο δεν του έδιναν άδεια για τα Χριστούγεννα. Μετά μας είπε ότι τελικά κατάφερε και έκλεισε να πάει στη Θεσσαλονίκη στις 29 Δεκεμβρίου», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει με τον Αλέξη, διαβάζει ξανά και ξανά τις συνομιλίες τους στον κινητό και προσπαθεί να καταλάβει τον λόγο της εξαφάνισης του.

Οι συνομιλίες με τον φίλο του

Στις συνομιλίες που αποκαλύπτονται, ο Αλέξης μιλούσε ανοιχτά για το μέλλον του.

Αλέξης Τ: Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια.. μετά θα βάλω ένα μήνα άδεια και θα παραιτηθώ και θα δώσω για εξετάσεις τον Μάιο.

Φίλος Αλέξη: Ωραίο ακούγεται. Μετά που θα περάσεις γίνεσαι ωτορινολαρυγγολόγος;

Αλέξης Τ: Ναι αλλά δεν έχω λεφτά για ιατρείο

Η τελευταία του παρουσία στην ομαδική συνομιλία των τριών φίλων καταγράφεται την ημέρα που χάθηκε, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 20:25. Διάβασε τα μηνύματα, αλλά δεν απάντησε ποτέ.

«Μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και βλέπω ότι το έχει διαβάσει αλλά δεν έχει σχολιάσει κάτι. Όταν μου είπε φίλος για την είδηση της εξαφάνισής του νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο αλλά ήταν κλειστό και μετά τηλεφώνησα στον πατέρα του.

»Δε νομίζω ότι ο Αλέξανδρος λάλησε και πήγε χώθηκε σε κάποια σπηλιά. Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε. Δεν στέκει. Το αμάξι του να είναι εκεί παρατημένο κι αυτός πήγε και κρύφτηκε;

»Πριν τρία χρόνια είχε σχέση με μια κοπέλα από την Πάτρα και συνέχεια ήταν κλαμένος για την Πατρινιά. Του κάναμε πλάκα με αυτό το θέμα. Αυτός όμως έδειχνε να είναι αρκετά θλιμμένος από αυτή την κοπέλα, τον είχε στενοχωρήσει.

Ήταν ωραίο παιδί, ψηλός, γυμνασμένος, δεν είχε πρόβλημα με τα κορίτσια, έψαχνε όμως κι αυτός τη σύντροφό του και δεν το έβρισκε. Είχε μια από τη Νορβηγία στο νησί. Μήπως τα είχε με καμία παντρεμένη ή με καμιά που είχε σχέση και πήγε και τον έθαψε πουθενά».