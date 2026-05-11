Από την ερχόμενη Πέμπτη, δύο ταινίες του κορυφαίου Κινέζου σκηνοθέτη Λου Τσουάν θα προβάλλονται στην αίθουσα Στούντιο της πλατείας Αμερικής. Πρόκειται για την αριστουργηματική αντιπολεμική ταινία «Η πόλη της ζωής και του θανάτου» (2009) και σε Α προβολή την παραγωγής 2004, «Mountain patrol» .

Για τον λόγο αυτό ο Λου Τσουάν πρόκειται να επισκεφτεί την χώρα μας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EAST MEETS WEST in GREECE της PostScriptum και του Sino Hellenic International Theatre Festival. Ο Τσουάν θα βρίσκεται στην Αθήνα την Τετάρτη 13 Μαΐου και θα είναι παρών στην προβολή του «Mountain patrol» την Πέμπτη 13 του μηνός.

Υπαρξιακό έργο

Τοποθετημένη στην καρδιά των Ιμαλαΐων, η ταινία «Mountain patrol» αναφέρεται στην οργανωμένη προσπάθεια της κινεζικής κυβέρνησης να πατάξει τους λαθροθήρες ενός σπάνιου είδους αντιλόπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δημιουργείται μια ειδική ομάδα στρατιωτικών την οποία ο φακός του Λου Τσουάν παρακολουθεί σε συνδυασμό με το μαγευτικό ερημικό τοπίο του Θιβέτ, σε αυτό το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, μινιμαλιστικό, σχεδόν υπαρξιακό έργο.

Η πορεία και οι διακρίσεις του

Γεννημένος το 1971, αφού έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις κινηματογραφικές σπουδές από την Ακαδημία Κινηματογράφου του Πεκίνου το 1998, ο Λου Τσουάν ξεκίνησε ως συν-σεναριογράφος της «Black Hole», η οποία έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές στην Κίνα.

Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, «The Missing Gun» (2002), μια μαύρη κωμωδία για έναν αστυνομικό μιας μικρής πόλης που ψάχνει απεγνωσμένα το χαμένο του όπλο, παρουσιάστηκε σε διεθνή φεστιβάλ, ανάμεσα στα οποία και το Σάντανς στις ΗΠΑ. Κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Golden Horse της Ταϊπέι και το βραβείο Καλύτερου Παρθενικού Έργου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φοιτητών Κολλεγίων της Κίνας.

Η «Πόλη της ζωής και το θανάτου»

«Μια συγκλονιστική και οπτικά καθηλωτική πολεμική ταινία.» έχει γράψει η εφημερίδα The Guardian για την «Πόλη της ζωής και του θανάτου» την οποία περιοδικό Variety χαρακτήρισε «ένα φιλόδοξο και βαθιά ανησυχητικό ιστορικό έπος». Με την ήδη γνωστή στην χώρα μας «Πόλη της ζωής και θανάτου» ο Λου Τσουάν επιστρέφει στο 1937, όταν η Ιαπωνία εισβάλοντας στην Κίνα κατέλαβε την Ναντζίνγκ, την πρωτεύουσα της. Πραγματοποιήθηκε μια μάχη εντελώς απάνθρωπη με φρικαλεότητες εναντίον του άμαχου πληθυσμού, ιδίως εκείνων που κατέφυγαν στη Διεθνή Ζώνη Ασφαλείας.

«Προσωπικά, ελπίζω να χρησιμοποιώ τις κινηματογραφικές εικόνες για να αποκαταστήσω την ιστορική αλήθεια και να αναζητήσω την αληθινή φύση της ανθρωπότητας που κρύβεται σε κομβικές στιγμές της ιστορίας» δήλωσε ο Λου Τσουάν στο ΒΉΜΑ μιλώντας για την σπουδαία ταινία του, «Η πόλη της ζωής και του θανάτου». «Πάντα έβαζα την αυθεντικότητα της ιστορικής αποκατάστασης και την εξερεύνηση της ανθρώπινης αλήθειας πάνω από οτιδήποτε άλλο.»

Την εκδήλωση στο ΣΤΟΥΝΤΙΟ θα χαιρετίσουν οι Fang Qiu, Πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα, Λεωνίδας Χριστόπουλος, CEO, Hellenic Film and Audiovisual Center, Φώτης Προβατάς, Πρόεδρος, Chamber of Greek-Chinese Economic Cooperation, Wanping Wang, President, Sino Hellenic International Theatre Festival, Κώστας Κωνσταντινίδης, CEO PostScriptum, East Meets West in Greece και ο Βελισσάριος Κοσσυβάκης, διανομέας της κινηματογραφικής εταιρείας NEW STAR και ψυχήτης όλης αυτής προσπάθειας