Θα μπορούσε να είναι μέρος μιας σύγχρονης μπουφονικής κωμωδίας, όπου ο πρωταγωνιστής βρίσκεται συνεχώς θύμα ατυχών(;) συμπτώσεων και δε φθάνει ποτέ στον προορισμό ή το επιθυμητό αποτέλεσμα, αν δεν ήταν πέρα για πέρα αληθινό βίωμα της υπογράφουσας το σκηνικό που θα περιγράψω στη συνέχεια.

Από τον περασμένο Αύγουστο και συγκεκριμένα τις 8 Αυγούστου, μέχρι την 1η Μαρτίου, από τις έξι με επτά φορές που κίνησα για το κολυμβητήριο του Δήμου Αθηναίων, στο Γουδή, στη λαχταριστή και τόσο απαραίτητη για τα μυοσκελετικά μου προβλήματα πισίνα, κατάφερα να βουτήξω μόλις τέσσερις φορές, χοντρικά δηλαδή, λίγο παραπάνω από τις μισές.

Πεντάμηνο λουκέτο, χαμένες συνδρομές και «δώρο» που… δεν αξιοποιήθηκε ποτέ

Και γιατί αυτό; Γιατί παραμονές Δεκαπενταύγουστου του 2025, η διοίκηση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ανακάλυψε ότι το κολυμβητήριο δε διέθετε άδεια λειτουργίας από το… 2020.

Έτσι, όπως αναφέρουν και τα σχετικά ρεπορτάζ, ξεκίνησε ο… αγώνας δρόμου για την ανανέωση της σχετικής άδειας, που κράτησε πέντε γεμάτους μήνες. Πριν τον Αύγουστο φυσικά, είχαν προηγηθεί – κατά καιρούς – διάφορες ολιγοήμερες αναστολές λειτουργίας του κολυμβητηρίου για «χι» λόγους, τις οποίες οι χρήστες της πισίνας κατάπιναν «αμάσητες», γιατί τί άλλο θα μπορούσαν να κάνουν…

Φτάσαμε λοιπόν στον Αύγουστο του 2025, με πληρωμένες ετήσιες συνδρομές για το τότε τρέχον έτος και φυσικά τη χρέωση του μήνα, «ξεροσταλιάζοντας» στην αναμονή για την πολυπόθητη επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου. Από εβδομάδα σε εβδομάδα, από 15νθήμερο σε 15νθήμερο κι από μήνα σε μήνα, υποδεχθήκαμε αισίως το 2026, όπου – οποία χαρά – στις 8 Ιανουαρίου επιτέλους, άνοιξαν ξανά οι πύλες στο Γουδή, με τις απαραίτητες τυμπανοκρουσίες και τα πανηγυρικά βίντεο…

Βάλαμε τα μαγιό μας, πήραμε τις σανίδες μας και τα άλλα εργαλεία άσκησης των πονεμένων μας κορμιών και ξεκινήσαμε με το χαμόγελο στα χείλη για την αγαπημένη μας πισίνα. Όπου στη γραμματεία, μας ενημέρωσαν ότι πρέπει να καταβάλλουμε πλέον την ετήσια συνδρομή για το 2026 και «ας πάει στην ευχή» η σχεδόν μισή συνδρομή του 2025 που πήγε καλιά της. Μας «χρύσωσαν όμως το χάπι» – δεν μπορώ να πω – γιατί θα βουτούσαμε δωρεάν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, για την «ιώβεια» υπομονή που είχαμε επιδείξει το προηγούμενο πεντάμηνο.

Η βλάβη του ΔΕΔΔΗΕ, το ληγμένο χαρτί και τα «μαθηματικά» της… υπομονής

Φευ όμως! 8 Ιανουαρίου άνοιξε και 22 έβαλε ξανά λουκέτο, εννοείται πάλι χωρίς ενημέρωση, πέραν μιας ανακοίνωσης στην είσοδο του κολυμβητηρίου και στη σελίδα του Οργανισμού, που ποιος την είδε ποιος την άκουσε. Λόγω καιρού αυτή τη φορά το λουκέτο και λόγω ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα λεγόμενα του ΟΠΑΝΔΑ. Ο οποίος ΔΕΔΔΗΕ χρειάστηκε σχεδόν έναν μήνα για να επισκευάσει τη βλάβη.

Επειδή το κείμενο αυτό δεν έχει σκοπό να ασκήσει πολιτική κριτική για την ευελιξία του Δήμου, της Περιφέρειας, του ΔΕΔΔΗΕ, ή όποιων άλλων αρχών εμπλέκονται, δε θα σχολιάσω κάτι περισσότερο και θα περιοριστώ στην παράθεση γεγονότων και χρόνων.

Έχω ήδη «φάει δύο πόρτες» -πρόλαβα μεταξύ 8 και 22 Ιανουαρίου να βουτήξω τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά- και μαθαίνω από μια σελίδα που έχουν στήσει στο Facebook χρήστες της πισίνας, ότι ξανάνοιξε στις 16 Φεβρουαρίου. Υποχρεώσεις και έκτακτα δε μου επιτρέπουν να επισκεφθώ το κολυμβητήριο νωρίτερα από χθες, όπου ανακαλύπτω στη γραμματεία ότι η «απολογητική» παράταση προς τους χρήστες της πισίνας έληξε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κι ας ήταν το προηγούμενο διάστημα μη προσβάσιμη η πισίνα για 25 ημέρες!

Η δε εξήγηση της υπαλλήλου, πολλώ δε της υπεύθυνης, όπου προσέφυγα εμβρόντητη, ήταν πως ημερολογιακά μπορούσα να έχω καλύψει τις επισκέψεις στην πισίνα. Έβγαλε μάλιστα και «τεφτεράκι» για να μου αποδείξει με τα αμφιβόλου ορθότητας μαθηματικά της, ότι από τις 3 Αυγούστου και μέχρι τις 8 που έκλεισε η πισίνα για πεντάμηνο, μπορούσα να έχω πάει έξι φορές κι από τις 8 μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, οπότε ξαναλειτούργησε, πριν κλείσει εκ νέου, και τις υπόλοιπες εννέα. Οπότε δε δικαιούμουν να διαμαρτυρηθώ. Λες και μπορούσα ως μια σύγχρονη Πυθία, να έχω προβλέψει ότι το κολυμβητήριο πάει για πεντάμηνο «φούντο», οπότε «κολύμπα Κατερίνα, να προλάβεις» ή για το «κάζο» με τον ΔΕΔΔΗΕ, όταν άνοιξε ξανά τον Ιανουάριο.

Α και παρεμπιπτόντως, με ενημέρωσαν ότι στις 12 Φεβρουαρίου έληξε και η βεβαίωση παθολόγου. Άλλο πάλι αυτό, να μη σε ενημερώνουν ποτέ από πριν για τα έγγραφα που χρειάζονται ανανέωση, ώστε να υπάρχει ένας εύλογος χρόνος για τις απαραίτητες ιατρικές επισκέψεις, αλλά να σου κλείνουν κατάμουτρα την πόρτα, αφότου έχεις φτάσει απέξω. Και δεν ήταν χθες η πρώτη φορά…

Για να μη σχολιάσω περαιτέρω, τον τρόπο ενημέρωσης για τη λειτουργία ή μη του κολυμβητηρίου. Μια ανακοίνωση στην είσοδο, για να φας την ψυχρολουσία αποχαιρετώντας την πισίνα που δεν απόλαυσες, ένα βήμα πριν βουτήξεις. Λες κι είναι τόσο δύσκολη μια εφαρμογή με sms στα κινητά τηλέφωνα των χρηστών.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, έφαγα και την τρίτη μου «πόρτα» στο κολυμβητήριο του ΟΠΑΝΔΑ στο Γουδή. Έχω κλείσει ήδη ραντεβού με παθολόγο, έβαλα το πλαστικό χρήμα στο τσεπάκι της τσάντας με τα «σέα και τα μέα» της πισίνας, μην ξαναζήσω για τέταρτη φορά το «ήλθον, είδον και απήλθον», όπως τόσοι άλλοι συνάδελφοι κολυμβητές στο Γουδή, που επίσης αποσβολώθηκαν από αυτές τις συμπεριφορές…