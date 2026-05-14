Oι αφρικανικές μάζες μένουν «εκτός» Ελλάδας μέχρι τα τέλη Μαΐου, αλλά οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για το δεύτερο πρόσωπο του καιρού, που περιλαμβάνει ισχυρή αστάθεια το Σαββατοκύριακο και μια οργανωμένη διαταραχή, που βρίσκεται προ των πυλών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις, η Ελλάδα προφυλάσσεται από τις πρώιμες θερμές εισβολές της Βόρειας Αφρικής, καθώς η διάταξη των αέριων μαζών στην Ευρώπη λειτουργεί ως «ασπίδα». Ωστόσο, αυτό το σκηνικό φέρνει μαζί του έντονη μεσημεριανή αστάθεια και τοπικές καταιγίδες.

Το «φρένο» στη σκόνη και τους καύσωνες

Ο υδράργυρος αναμένεται να διατηρηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα μέχρι και το τέλος του μήνα. Η απουσία ακραίων θερμών μαζών από την Αφρική εξασφαλίζει μια «καθαρή» ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα, με τον καιρό να χωρίζεται στα δύο: ηλιoφάνεια στα νότια και παραθαλάσσια, αλλά μπόρες και κεραυνοί στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου: Πού θα βρέξει την Παρασκευή

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, η Παρασκευή θα χαρακτηριστεί από εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων.

Βόρεια Ελλάδα: Πρόσκαιρες καταιγίδες το μεσημέρι, ειδικά στα ορεινά της Μακεδονίας.

Αττική: Μεγάλα διαστήματα ήλιου, με μικρή πιθανότητα τοπικής βροχής στα βόρεια του νομού το μεσημέρι (θερμοκρασία 16-27°C).

Θεσσαλονίκη: Ήπιος καιρός, με μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα.

Νότια χώρα: Περισσότερη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 27°C στην Κρήτη.

Θοδωρής Κολυδάς: Ενίσχυση της αστάθειας το Σαββατοκύριακο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟ 14-5-2026

Για το επόμενο τετραήμερο ο καιρός δεν δείχνει κάτι ακραίο, όμως η αστάθεια θα παραμείνει παρούσα, κυρίως στα ηπειρωτικά και περισσότερο στα βόρεια.

✅Την Παρασκευή αναμένονται λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία… pic.twitter.com/LWCuoyaTYn — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 14, 2026

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, κρούει τον κώδωνα της προσοχής για το επόμενο 48ωρο:

Σάββατο: Η αστάθεια ενισχύεται σημαντικά. Βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και βαθμιαία θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Κυριακή: Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Δευτέρα: Πρόσκαιρη βελτίωση, πριν από έναν νέο κύκλο αστάθειας που φαίνεται να ξεκινά από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Στο «μικροσκόπιο» οργανωμένη διαταραχή

Το ενδιαφέρον των προγνωστικών μοντέλων εστιάζεται πλέον προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Υπάρχουν σταθερές ενδείξεις για τον σχηματισμό μιας πιο οργανωμένης ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει αξιόλογα και γενικευμένα φαινόμενα σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν καθημερινά την πορεία αυτής της διαταραχής, καθώς θα καθορίσει το σκηνικό με το οποίο θα «αποχαιρετήσουμε» τον Μάιο.