Η οικονομία βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Πιερρακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αναφέρθηκε στην πίεση που νιώθει η κοινωνία και το αυξημένο κόστος ζωής. «Από τη μία έχουμε ρεκόρ κερδοφορίας, μερισμάτων και υπερκερδών και από την άλλη μια κοινωνία που δυσκολεύεται ολοένα περισσότερο να τα βγάλει πέρα», είπε χαρακτηριστικά. Επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έκανε λόγο για βαθιά κοινωνική ανισορροπία και «τεράστια αναδιανομή πλούτου», υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος του παραγόμενου πλούτου συγκεντρώνεται στα κέρδη, ενώ η εργασία και οι μισθοί υποχωρούν.

«Ο πληθωρισμός έχει γίνει εργαλείο άσκησης πολιτικής»

«Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έχει γίνει εργαλείο άσκησης πολιτικής. Εισπράττετε δισεκατομμύρια και η κοινωνία εισπράττει μόνο δυσκολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικοί μισθοί παραμένουν από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων καταγράφουν αρκετά υψηλά ποσοστά. Ειδική αναφορά έκανε και στην εκρηκτική αύξηση των ενοικίων, λέγοντας ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 50%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη μεσαία τάξη και τα νέα ζευγάρια.

Στο στόχαστρο ΔΕΗ, Τράπεζες και το «μοντέλο της Κύπρου»

Στο ίδιο πλαίσιο, επέκρινε την κυβέρνηση για την πολιτική της σε ενέργεια, τράπεζες και δημόσια περιουσία, αφήνοντας αιχμές ότι οι επιλογές της λειτουργούν υπέρ ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Αναφερόμενος στη ΔΕΗ, υποστήριξε ότι «αξιοποιεί την κρίση ως ευκαιρία διεύρυνσης της κερδοφορίας της», ενώ τόνισε ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις οφείλουν να υπηρετούν πρωτίστως κοινωνικό ρόλο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σύγκριση με την Κύπρο και την πολιτική του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Όπως είπε, «αν μπορεί η Κύπρος να μειώσει τον ΦΠΑ και να επιβάλει πρόστιμα στην αισχροκέρδεια, γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα;». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προτάσεις του ΠαΣοΚ για παρεμβάσεις στην αγορά και ενίσχυση των πολιτών «δεν είναι λαϊκισμός αλλά εφαρμόσιμες πολιτικές».

«Θα παραδώσουμε μια χώρα πιο ισχυρή»

Ο υπουργός Οικονομικών σήκωσε το γάντι και υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. «Με πολύ μεγάλη περηφάνια θα παραδώσουμε μια χώρα που δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη στην Ευρώπη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει αύξηση κατώτατου μισθού, ενίσχυση επενδύσεων και εξαγωγών, καθώς και σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ανεργία βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ σημείωσε πως το ποσοστό των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας έχει μειωθεί κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, απέδωσε τα αυξημένα κέρδη των τραπεζών κυρίως στη μείωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί ένδειξη βελτίωσης της οικονομίας και όχι αποτέλεσμα υπερκερδών εις βάρος της κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ, ο υπουργός επικαλέστηκε μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οποίες η μείωση των συντελεστών δεν μεταφέρεται πλήρως στις τελικές τιμές προς όφελος των καταναλωτών. «Έχει σημασία τι πραγματικά γίνεται και όχι τι ακούγεται εύηχο πολιτικά», σημείωσε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για προτάσεις που υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας.

Τοξικότητα και πολιτική κόντρα για τη «δεύτερη θέση»

Ο υπουργός, τέλος, κατηγόρησε το ΠαΣοΚ και τον Αλέξη Τσίπρα για «ανταγωνισμό τοξικότητας» σχετικά με τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανταπάντησε με αναφορές στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και στις πολιτικές επιλογές των τελευταίων ετών, λέγοντας ότι «οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθεί».