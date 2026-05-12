«Τώρα είναι η ώρα του θερισμού». Η φράση του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι το βράδυ της Δευτέρας δεν ειπώθηκε μόνο για να πυροδοτήσει νέα σενάρια γύρω από την επιστροφή του. Αυτή είναι δεδομένη αλλά η συζήτηση γίνεται για το κόμμα που έρχεται.

Ήταν μια φράση με σαφή πολιτικό αποτύπωμα, σχεδόν ένα σήμα εκκίνησης για τη συγκρότηση ενός νέου πολιτικού φορέα που φιλοδοξεί να εκφράσει ξανά την προοδευτική πλειοψηφία και να αμφισβητήσει ευθέως την κυριαρχία της Νέα Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και να κερδίσει τις εκλογές και όχι απλά να κάνει αντιπολίτευση.

Οσοι βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο θέατρο της Ρεματιάς δεν είχαν την αίσθηση ότι παρακολουθούν ακόμη μία πολιτική εκδήλωση με πρωταγωνιστή έναν πρώην πρωθυπουργό που επιχειρεί να διατηρήσει ρόλο στις εξελίξεις. Το κλίμα παρέπεμπε περισσότερο σε μια διαδικασία πολιτικής επανεκκίνησης που αποκτά πλέον χαρακτηριστικά οργανωμένης πολιτικής πρωτοβουλίας με ορίζοντα εξουσίας. Και αυτό ήταν ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της βραδιάς.

Κλίμα συσπείρωσης

Η εκδήλωση με τίτλο «Η κυβερνώσα αριστερά της σύγχρονης εποχής» λειτούργησε ως κάτι πολύ περισσότερο από μια ιδεολογική συζήτηση. Στελέχη από διαφορετικές αφετηρίες, πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι του πολιτισμού αλλά και πολίτες χωρίς κομματική ένταξη συνέθεσαν μια εικόνα ευρύτερης πολιτικής κινητικότητας που εδώ και μήνες αναζητούσε σημείο αναφοράς. Η παρουσία εν ενεργεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προσώπων που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς ενίσχυσε το κλίμα συσπείρωσης.

Φιλοδοξία για «πρωτιά» στις επόμενες εκλογές

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη σημερινή συγκυρία σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες είναι ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση. Στο περιβάλλον του Αλ.Τσίπρα εκτιμούν ότι διαμορφώνονται πλέον οι προϋποθέσεις για κάτι πολύ πιο φιλόδοξο. Τι εννοούν; μια νέα πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία που θα μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές και να συγκροτήσει προοδευτική κυβέρνηση.

Κυβερνητική εναλλακτική πρόταση

Αυτό ακριβώς ήταν και το μήνυμα που εκπέμφθηκε από τη Ρεματιά. Όχι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε μια ακόμη απόπειρα ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς με όρους πολιτικής επιβίωσης, αλλά μια προσπάθεια συγκρότησης κυβερνητικής εναλλακτικής πρότασης. Η φράση που κυριαρχούσε στις συζητήσεις πριν και μετά την εκδήλωση αποτύπωνε εύγλωττα αυτή τη μετατόπιση: «Δεν αρκεί πια να διαμαρτύρεσαι. Πρέπει να μπορείς και να κερδίσεις».

Κοινωνία 3/4

Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε αποφασισμένος να επενδύσει ακριβώς σε αυτό το κλίμα κοινωνικής κόπωσης και πολιτικής αναζήτησης. Περιέγραψε μια κοινωνία που, όπως είπε, έχει εξαντλήσει τα όρια αντοχής της. «Οδηγηθήκαμε σε κοινωνία των τριών τετάρτων που δεν τα βγάζει πέρα», σημείωσε, επιχειρώντας να συνδέσει την πολιτική πρωτοβουλία που ωριμάζει με τις πιέσεις που δέχονται μεγάλα κοινωνικά στρώματα από την ακρίβεια, την ανασφάλεια και τη διεύρυνση των ανισοτήτων.

Σύμφωνα με συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο. Εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα επιταχυνθούν οι διεργασίες για τη διαμόρφωση οργανωτικών και πολιτικών χαρακτηριστικών του νέου εγχειρήματος. Ήδη σε πολλές περιοχές της χώρας αναπτύσσονται άτυπα δίκτυα και ομάδες πρωτοβουλίας, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού ιστού που δε θα παραπέμπει στις παραδοσιακές κομματικές δομές του παρελθόντος.

Πολιτικό κενό

Στο παρασκήνιο αρκετοί μιλούν πλέον ανοιχτά για μια διαδικασία που μπορεί να εξελιχθεί ταχύτερα απ’ όσο αρχικά υπολογιζόταν. Το βασικό επιχείρημα όσων πιέζουν για επίσπευση των εξελίξεων είναι ότι το πολιτικό κενό στον προοδευτικό χώρο παραμένει μεγάλο και η κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση εντείνεται, χωρίς ακόμη να έχει βρει συνεκτική πολιτική έκφραση.

Σε αυτό ακριβώς επιχειρεί να απαντήσει η πρωτοβουλία γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Με αναφορές όχι μόνο στην αριστερά αλλά και στη σοσιαλδημοκρατία, στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου και στην ανάγκη αποκατάστασης της σχέσης πολιτών και πολιτικής. Η επιδίωξη είναι σαφής: να συγκροτηθεί μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συμμαχία που θα μπορεί να απευθυνθεί πέρα από τα παραδοσιακά κομματικά ακροατήρια.

Πολιτική συσπείρωση

Δεν ήταν τυχαίο ότι το ζήτημα της δημοκρατίας και των θεσμών βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης. Στελέχη που παρακολουθούν τις εξελίξεις θεωρούν ότι η υπόθεση των υποκλοπών, οι συζητήσεις για το κράτος δικαίου αλλά και η αίσθηση συγκεντρωτισμού που αποδίδεται στην κυβέρνηση δημιουργούν ένα νέο πεδίο πολιτικής συσπείρωσης που υπερβαίνει τα στενά κομματικά όρια.

Παράλληλα, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού πιστεύουν ότι η πολιτική φθορά της κυβέρνησης θα γίνεται ολοένα πιο εμφανής όσο θα εντείνονται τα κοινωνικά προβλήματα και θα περιορίζεται η αποτελεσματικότητα του κυρίαρχου αφηγήματος της σταθερότητας. Σε αυτό το πλαίσιο εκτιμούν ότι η μάχη της πρωτιάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί πλέον μακρινό ή θεωρητικό στόχο, αλλά μια ρεαλιστική πολιτική επιδίωξη που μπορεί να αποκτήσει δυναμική μέσα στους επόμενους μήνες.

Το κόμμα του θερισμού

Ο Αλ. Τσίπρας απέφυγε και αυτή τη φορά να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του αν και έδειξε το μήνα του θερισμού ως το χρονικό σημείο των ανακοινώσεων. Άρα το κόμμα έρχεται εντός των επόμενων ημερών. «Όλα θα γίνουν στην ώρα τους», είπε, επιχειρώντας να κρατήσει ανοιχτό το πολιτικό timing των αποφάσεών του. Ωστόσο, ακόμη και όσοι παρακολουθούν με επιφυλάξεις τις κινήσεις του, αναγνωρίζουν πλέον ότι η συζήτηση έχει αλλάξει επίπεδο.

Στόχος η διακυβέρνηση

Το μήνυμα που εκπέμφθηκε από το Χαλάνδρι ήταν καθαρό: η επόμενη πολιτική μάχη δε θα δοθεί μόνο για την ύπαρξη ισχυρής αντιπολίτευσης. Θα δοθεί για τη συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας. Και για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, αυτό διατυπώνεται τόσο ανοιχτά, τόσο οργανωμένα και με εμφανή αυτοπεποίθηση.