Πτωτική τάση καταγράφει η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 21,1% (από 22,8% στην προηγούμενη δημοσκόπηση), το ΠαΣοΚ 11,3% (από 12,2%), η Ελληνική Λύση 7,4% (από 8%), το ΚΚΕ 6,5% (από 7%), η Πλεύση Ελευθερίας 5,3% (από 5,7%) και 3,1% ο ΣΥΡΙΖΑ (από 3,4%). Κάτω από το όριο του 3% είναι τα κόμματα ΝΙΚΗ, ΜέΡΑ25, Νέα Αριστερά, Φωνή Λογικής και Δημοκράτες.

«Διαμαρτυρία» και όχι «σταθερότητα» στις επόμενες εκλογές

Σε ερώτημα για την πρόθεση των ψηφοφόρων πίσω από τις επιλογές του, δηλαδή «Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσετε διαμαρτυρία», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:

Το 61% τοποθετήθηκε προς τη «διαμαρτυρία», το 36% προς τη «σταθερότητα» και το 3% «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ», τον Μάϊο.

Το Σεπτέμβρη τα ποσοστά κινούνταν, ως εξής: το 57% προς τη «διαμαρτυρία», το 34% προς τη «σταθερότητα» και το 9% «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ»

«Καθόλου» σε Καρυστιανού και Τσίπρα

Ανάμεσα στα ερωτήματα που έθεσαν στους πολίτες ήταν το «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το Κίνημα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανόυ;».

Το 65% απάντησε «Καθόλου», το 15% «Λίγο», το 11% «Αρκετά», το 5% «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» και το 4% «Πολύ», τον Μάϊο.

Τον Απρίλιο στην ίδια ερώτηση 59% απάντησε «Καθόλου», το 15% «Λίγο», το 11% «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ», το 10% «Αρκετά» και το 5% «Πολύ».

Αντίστοιχα, το «Καθόλου» κυριάρχησε και στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το Κίνημα που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας;».

Το 71% απάντησε «Καθόλου», το 10% «Αρκετά», το 8% «Λίγο», το 7% «Πολύ» και το 4% «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Από πού προέρχονται οι πιθανοί ψηφοφόροι Τσίπρα;

Σε ερώτημα για το «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας;» οι πολίτες απάντησαν:

Ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023: 41% αρκετά, 39% πολύ.

Ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας στις εκλογές του 2023: 20% αρκετά, 5% πολύ.

Ψηφοφόροι του Μέρα25 στις εκλογές του 2023: 18% αρκετά, 5% πολύ.

Ψηφοφόροι του ΠαΣοΚ στις εκλογές του 2023: 4% αρκετά, 3% πολύ.

Αυτοί που δεν ψήφισαν στις εκλογές του 2023: 11% αρκετά, 1% πολύ.

Δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου

Στο ερώτημα αν οι πολίτες πιστεύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει κράτος δικαίου, η πλειονότητα τοποθετήθηκε αρνητικά. Συγκεκριμένα, το 72% απάντησε «Όχι», εκφράζοντας αμφισβήτηση για την ύπαρξη ή τη λειτουργία του κράτους δικαίου.