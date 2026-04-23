Η ταινία «Titanic ocean» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη θα προβληθεί στο τμήμα του «Ένα Κάποιο Βλέμμα» (Un Certain Regard) του προσεχούς 79ου Φεστιβάλ Καννών, που θα αρχίσει στις 12 Μαΐου.

Όπως είχε πει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Τιερί Φρεμό, όταν πριν από λίγο καιρό έκανε την ανακοίνωση του προγράμματος, θα είχε προσθήκες και όντως η ταινία της Κοτζαμάνη προστίθεται στην επιλογή του τμήματος «Ένα Κάποιο Βλέμμα», μαζί με τις ταινίες «Victorian Psycho» του Ζάκαρι Γουιγκον, «Memoire de fille» της Τζουντίτ Γκοντρές και «Ulysse» της Λαετίσια Μασον.

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε για την ταινία «Titanic ocean», στο λαμπερό εφηβικό σύμπαν ενός ειδικού οικοτροφείου, που εκπαιδεύει έφηβα κορίτσια σε επαγγελματίες γοργόνες, η 17χρονη Ακάμε θα βρει τη φωνή της σα σειρήνα, θα ανακαλύψει τον πρώτο έρωτα και θα βιώσει μια μεταμόρφωση. Η ταινία είναι συμπαραγωγή Ελλάδας/ Γερμανίας/ Ρουμανίας/ Ισπανίας/ Ιαπωνίας/ Γαλλία/ Αγγλίας και Κύπρου και γυρισμένη στην ιαπωνική γλώσσα.

Ακόμη μία προσθήκη στο επίσημο διαγωνιστικό τμημα των ταινιών που συναγωνίζονται για τον Χρυσό Φοίνικα και τα υπόλοιπα βραβεία, είναι της ταινίας «Paper tiger» του Αμερικανού Τζέιμς Γκρέι, με πρωταγωνιστές τους Σκάρλετ Τζοχάνσον, Μάιλς Τέλες και Άνταμ Ντράιβερ, η οποία αναφέρεται στη δράση της ρωσικής μαφίας στις ΗΠΑ.

Επίσης, οι ταινίες «Aoui» του Τιάγκο Γκουέντες, «Marie Medeleine» της Τζέσικα Τζενέους και «Mariage au gout d’orange» του Κριστόφ Ονορέ συμπληρώνουν το πρόγραμμα του τμήματος Cannes Premiere, ενώ στις ειδικές προβολές υπάρχουν άλλες πέντε ταινίες, ανάμεσα στις οποίες και η «Ashes», που σκηνοθέτησε ο ηθοποιός Ντιέγκο Λούνα.