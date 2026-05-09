Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κριτική στην Ιταλία για τη στάση της σε ζητήματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera, με αφορμή την πρόθεση της Ρώμης να συνδράμει ναυτικά στα Στενά του Ορμούζ.

«Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοήθησα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.

Ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις Ιταλικές βάσεις».