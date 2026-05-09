Από την επιχείρηση αρπαγής του Προέδρου της Βενεζουέλα, Μαδούρο, πριν λίγους μήνες και την φημολογούμενη χρήση του μοντέλου ΑΙ Claude της εταιρίας Anthropic και μετά έχει ξεκινήσει μια απίστευτα πολωτική καμπάνια μεταξύ των εταιριών AI, του Πενταγώνου, των εργαζομένων, των στρατιωτών, των πολικών.

Την 1η Μαΐου, πριν λίγες ημέρες δηλαδή, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνίες με οκτώ εταιρείες τεχνολογίας για να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη στα διαβαθμισμένα υπολογιστικά του δίκτυα. Αυτό θα επιτρέψει στον στρατό να αξιοποιήσει δυνατότητες που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη ώστε να τον βοηθήσουν να διεξάγει πολέμους.

«Ήμασταν εξαρτημένοι από έναν μόνο προμηθευτή, έναν μόνο προμηθευτή τεχνητής νοημοσύνης στο Υπουργείο Πολέμου», δήλωσε την στις 7 Μαΐου ο Υφυπουργός Άμυνας για Έρευνα και Μηχανική Έμιλ Μάικλ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην εκδήλωση AI+ Expo από το Special Competitive Studies Project. «Αυτά είναι εξελιγμένα, προστατευμένα συστήματα που απαιτούν πολλή δουλειά για να ενσωματωθούν, οπότε δεν ήταν σαν να μπορούσα απλώς να ενεργοποιήσω μερικά άλλα μοντέλα τόσο εύκολα. Αλλά ποτέ ξανά δεν θα εξαρτόμαστε από ένα μόνο μοντέλο», πρόσθεσε.

Αυτό φυσικά δημιούργησε ρήγμα στις σχέσεις με την Anthropic η οποία αποκλείστηκε από το Πεντάγωνο για μελλοντικά συμβόλαια. Και ξεκίνησε μια δικαστική διαμάχη που θα διαρκέσει χρόνια.

Ωστόσο η απόφαση είναι ειλημμένη και ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες εθνικής ασφάλειας, οι οποίες αναμένεται να κατευθύνουν τις υπηρεσίες να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ θα θεσπίζουν σαφέστερους κανόνες σχετικά με το πώς αναπτύσσονται προηγμένα συστήματα σε στρατιωτικά και πληροφοριακά περιβάλλοντα.

Ο Λευκός Οίκος φέρεται επίσης να εξετάζει εάν τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημο κυβερνητικό έλεγχο πριν από την ανάπτυξη ή τη διάθεσή τους, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι τα ίδια μοντέλα που μπορούν να βελτιώσουν την κυβερνοάμυνα θα μπορούσαν επίσης να επιταχύνουν την ανακάλυψη ευπαθειών, την ανάπτυξη εργαλείων εκμετάλλευσης ευπαθειών και τις επιθετικές κυβερνοεπιχειρήσεις.

Αντιδράσεις υπάρχουν και έρχονται και από τους εργαζομένους των τεχνολογικών κολοσσών. Πολλοί εργαζόμενοι τους έχουν παροτρύνει να μην συνεργάζονται με το Πεντάγωνο σε διαβαθμισμένες επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι της Google, για παράδειγμα, υπέγραψαν επιστολή ζητώντας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σούνταρ Πιτσάι να μην προχωρήσει στη συμφωνία.

Οι εταιρίες με τις οποίες θα συνεργαστεί το πεντάγωνο είναι η OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, της Alphabet/Google, της SpaceX του Έλον Μασκ, της Microsoft, της Amazon, της Oracle, της Nvidia και της νεοφυούς εταιρείας Reflection AI. Η SpaceX κατέχει επίσης την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, xAI.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει επίσης καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τον Τραμπ, έχει δηλώσει ότι θεωρεί τα ανοικτά μοντέλα καλύτερα από τα κλειστά μοντέλα σε πολλά πλαίσια εθνικής ασφάλειας, επειδή τα χαρακτηριστικά τους είναι πλήρως γνωστά και μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν για εξειδικευμένες χρήσεις. «Η ασφάλεια και η προστασία ενισχύονται, ειλικρινά, μέσω του ανοικτού κώδικα», ανέφερε.

Η Anthropic δίνει μάχη κατά της απαγόρευσης της κυβέρνησης για τη χρήση του λογισμικού της σε αμυντικές εργασίες μέσω δύο ξεχωριστών νομικών υποθέσεων. Τα μοντέλα της εταιρείας έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και στην επιχείρηση σύλληψης του τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαδούρο, νωρίτερα φέτος.

Πολλές από τις εταιρείες που ολοκλήρωσαν πρόσφατα συμφωνίες έχουν δηλώσει ότι οι συμβάσεις τους με το υπουργείο Άμυνας περιλαμβάνουν δεσμεύσεις πως τα εργαλεία τους δεν θα χρησιμοποιούνται για μαζική παρακολούθηση ή αυτόνομα οπλικά συστήματα. Το Πεντάγωνο έχει δηλώσει ότι δεν θα προχωρούσε σε τέτοιες παράνομες δραστηριότητες και ότι οι εταιρείες θα πρέπει να εμπιστεύονται τον αμερικανικό στρατό ότι θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη με υπεύθυνο τρόπο.

Αλλά πίσω από όλα αυτά, το βασικό ερώτημα είναι ένα: «Τι ακριβώς σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη για το μέλλον μας»;

Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, υπάρχει ανησυχία σχετικά με τις απαιτήσεις του Πενταγώνου να αφαιρεθούν οι επιβαλλόμενοι από την εταιρία κανόνες που εμποδίζουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης της για μαζική εσωτερική παρακολούθηση και αυτόνομα όπλα.

«Τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης απλώς δεν είναι αρκετά αξιόπιστα ώστε να υποστηρίζουν πλήρως αυτόνομα όπλα», δήλωσε ο Αμοντέι την Πέμπτη. «Δεν θα παρέχουμε εν γνώσει μας ένα προϊόν που θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς μαχητές και τους πολίτες».

Στην καρδιά αυτής της συζήτησης βρίσκεται ένα μεγαλύτερο ερώτημα: Είναι η τεχνητή νοημοσύνη ένα εργαλείο – μια «μαγική λύση» για να απαντά σε δύσκολα ερωτήματα ή να διευρύνει το πεδίο;

Για το Πεντάγωνο, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει έναν τρόπο αντιμετώπισης σμηνών drones τεχνητής νοημοσύνης που εκτοξεύονται από έναν αντίπαλο, για παράδειγμα. Για τις επιχειρήσεις, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει έναν τρόπο απελευθέρωσης των εργαζομένων από χρονοβόρες εργασίες, ώστε η εταιρεία να μπορεί να κάνει περισσότερα.

Ή μήπως η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι περισσότερο, πιο επικίνδυνο και δεν θα καταφέρει καμία κυβέρνηση να την περιορίσει στους στόχους που θέτει σήμερα, το 2026;

Μένει να φανεί