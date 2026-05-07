Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά τη επικράτηση των Εργατικών το 2024, εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται στις κάλπες για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και από αυτές δεν αναδεικνύεται εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και ένα κρίσιμο τεστ για τον Κιρ Στάρμερ.

Οι εκτιμήσεις είναι ενάντια σε Εργατικούς, Συντηρητικούς

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το κυβερνών κόμμα εκτιμάται ότι μπορεί να χάσει έως και 2.000 συμβούλους αλλά και δήμους όπου παραδοσιακά το Εργατικό Κόμμα βγαίνει πρώτο. Αναλυτές σημειώνουν πως πιθανές απώλειες σε εμβληματικές περιοχές του Λονδίνου, όπως το Ουέστμινστερ και ο δήμος του Λάμπεθ, ενδέχεται να πλήξουν το κύρος της κυβέρνησης και να ενισχύσουν την εσωκομματική πίεση προς την ηγεσία. Για αυτό άλλωστε κυβερνητικοί κύκλοι επιχειρούν να υποβαθμίσουν τη σημασία των αποτελεσμάτων.

Η σημαντική πτώση των ποσοστών του Κόμματος, αν επιβεβαιωθεί είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξήσει την πίεση προς τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει τις συνέπειες από το σκάνδαλο με τον διορισμό του φίλου του Τζέφρι Έπστιν Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν φέρει την κοινοβουλευτική του ομάδα στα όρια της ανταρσίας σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα.

Απώλειες όμως αναμένεται να καταγράψει και το Συντηρητικό Κόμμα υπό την ηγεσία της Κέμι Μπάντενοχ. Οι Συντηρητικοί φαίνεται ότι δεν «έχουν βρει τον δρόμο τους» μετά τη συντριπτική ήττα του 2024. Έτσι και αυτοί εκτιμάται ότι θα χάσουν σημαντικό αριθμό εδρών, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη αδυναμία τους να συσπειρώσουν τη βάση τους, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές.

Αντίθετα, τα μικρότερα κόμματα φαίνεται να κεφαλαιοποιούν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στους δύο μεγάλους πολιτικούς πόλους. Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ καταγράφει δυναμική άνοδο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι θα σημειώσει σημαντική αύξηση κυρίως στη βόρεια Αγγλία και σε αγροτικές κομητείες.

Παράλληλα, το κόμμα των Πρασίνων αναμένεται να ενισχύσει τα ποσοστά του σε αστικά κέντρα και σε πανεπιστημιουπόλεις, ενώ οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες επιχειρούν να προσελκύσουν απογοητευμένους ψηφοφόρους και των δύο κομμάτων.

Η συνολική εικόνα των δημοσκοπήσεων δείχνει ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, με τα δύο παραδοσιακά κόμματα να αμφισβητούνται ολοένα και περισσότερο από το εκλογικό σώμα. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν μάλιστα ότι η πολυδιάσπαση της ψήφου ενδέχεται να οδηγήσει σε εκλογή τοπικών συμβούλων με ιστορικά χαμηλά ποσοστά. Το γεγονός αυτό, όπως τονίζουν, δείχνει ξεκάθαρα τη μεταβαλλόμενη φύση της εκλογικής συμπεριφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων αναμένεται ότι θα επηρεάσει αισθητά το αποτέλεσμα. Όσο υψηλότερο είναι, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό που θα πάρουν τα παραδοσιακά κόμματα, σημειώνουν οι αναλυτές.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Η τελευταία δημοσκόπηση πρόθεσης ψήφου της YouGov για τους Times και το Sky News με αναγωγή σε εθνικό επίπεδο, δείχνει το Reform UK να προηγείται με μεγάλη διαφορά.

Όλα τα κόμματα βρίσκονται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος σε σχέση με τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την μέτρηση, το Reform UK αναμένεται να λάβει περίπου 25%, το Εργατικό Κόμμα 18%, οι Συντηρητικοί 17%, οι Πράσινοι 15%, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 14%, το Restore Britain 4%, το SNP (Σκωτικό Εθνικό Κόμμα) 3%, το Plaid Cymru 1% και τα λοιπά κόμματα 2%.

Η αναμέτρηση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας, όπου ψηφίζουν δεκάδες εκατομμύρια πολίτες για την ανάδειξη περισσοτέρων από 5.000 δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου.

Παράλληλα, διεξάγονται εκλογές για την απευθείας ανάδειξη δημάρχων σε έξι μεγάλες αστικές περιοχές. Κάλπες θα στηθούν στη Σκωτία και την Ουαλία για την εκλογή βουλευτών στα εθνικά τους κοινοβούλια. Για αυτό και οι αναλυτές προσδίδουν στην αυριανή μέρα χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης για το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Το πολιτικό σύστημα της χώρας πάντως προετοιμάζεται για μια νύχτα που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στο βρετανικό πολιτικό σκηνικό και να προκαλέσει ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις, ακόμη και αλλαγές ηγεσίας.