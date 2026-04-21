Σε πολιτική αναταραχή βρίσκεται η Βρετανία, εξαιτίας της υπόθεσης του Πίτερ Μάντελσον και τους διορισμού του στην θέση του πρέσβη της χώρας στις ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπστιν.

Ο διορισμός που έφερε θύελλα

Στο επίκεντρο της νέας κυβερνητικής κρίσης για το θέμα βρίσκεται η διαδικασία διορισμού του Μάντελσον στην επίμαχη θέση, καθώς όπως προέκυψε δεν έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος για την υπόθεση Μάντελσον και μάλιστα κάποια από τα επιβαρυντικά για τον ίδιο στοιχεία αποκρύφτηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ υπερασπίστηκε τον εαυτό του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερώθει για όλα αυτά, ενώ η υπόθεση απειλεί και την πολιτική επιβίωση της υπουργού Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, το υπουργείο της οποίας είναι υπεύθυνο για την έγκριση των διορισμών των πρέσβεων.

Η Κούπερ, υποστήριξε ότι τόσο η ίδια, όσο και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αλλά και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, «θα έπρεπε να είχαν ενημερωθεί ότι υπήρχε πρόβλημα» με τον διορισμό του Μάντελσον» και πως το γεγονός ότι δεν υπήρξε η δέουσα ενημέρωση της προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με την ίδια το Κοινοβούλιο δεν έλαβε όλες τις πληροφορίες «που θα έπρεπε να είχε λάβει» και ότι έχει διατάξει επανεξέταση της πληροφόρησης που δόθηκε.

Την παραίτηση Στάρμερ ζητά η αντιπολίτευση

Οι αποκαλύψεις για τον Μάντελσον και για την διαδικασία διορισμού του έχουν φέρει ισχυρές πιέσεις από την αντιπολίτευση, η οποία ζητά ακόμη και την παραίτησή του Στάρμερ.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, έκανε λόγο για «καταστροφικά» στοιχεία που προέκυψαν από την κατάθεση του πρώην ανώτερου αξιωματούχου του ΥΠΕΞ, Όλι Ρόμπινς, υποστηρίζοντας ότι είναι πλέον σαφές πως η προβλεπόμενη διαδικασία διορισμού δεν ακολουθήθηκε πλήρως. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι παραπλάνησε το Κοινοβούλιο.

Από την πλευρά τους ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, καθώς και ο επικεφαλής των Πρασίνων, Ζακ Πολάνσκι, ζήτησαν κι αυτοί την αποχώρησή του Στάρμερ από την πρωθυπουργία, με τον τελευταίο να υποστηρίζει ότι ο διορισμός του Μάντελσον βασίστηκε εξαρχής σε λανθασμένη εκτίμηση. Ο Ντέιβι, από την πλευρά του, χαρακτήρισε ιδιαίτερα απογοητευτική τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση.

Κριτική στον Στάρμερ άσκησε και ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία των δηλώσεών του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά σημεία ανησυχίας σχετικά με το ζήτημα, αφού σύμφωνα με τον ίδιο είναι ξεκάθαρο ότι ο Μάντελσον δεν ήταν κατάλληλη επιλογή για τη θέση στις ΗΠΑ.