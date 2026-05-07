Σοβαρή επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας της δημοφιλούς τραγουδίστριας, Μπόνι Τάιλερ, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για διάτρηση εντέρου.

Όπως μετέδωσαν τα ξένα μέσα, η 74χρονη τραγουδίστρια υπέστη διάτρηση εντέρου, έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα που την ταλαιπωρούσαν τις τελευταίες ημέρες. Η κατάστασή της κρίθηκε σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Παρά το γεγονός ότι εκπρόσωπος της 74χρονης τραγουδίστριας σε δήλωσε είχε αναφέρει ότι η «επέμβαση πήγε καλά και αναρρώνει», πορτογαλικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως η ίδια έχει μπει σε τεχνητό κώμα, καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Η έγκριτη πορτογαλική εφημερίδα «Correio da Manha» ανέφερε ότι η τραγουδίστρια του «Total Eclipse Of The Heart» μεταφέρθηκε από τη μονάδα ενδιάμεσης θεραπείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από αρκετές ημέρες στο Νοσοκομείο του Φάρο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο έντερο» αναφέρει το δημοσίευμα.

Επίσης, ανέφερε ότι οι γιατροί που την περιθάλπουν παραδέχτηκαν ότι δεν είναι σε θέση να προβλέψουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες.