Δεκάδες χιλιάδες μαθητές αναμένεται να συμμετάσχουν την Παρασκευή σε πανεθνικές κινητοποιήσεις στη Γερμανία, μποϊκοτάροντας τα μαθήματα και διαδηλώνοντας κατά της πολιτικής επανεξοπλισμού της κυβέρνησης, την οποία χαρακτηρίζουν πορεία που κινδυνεύει να μετατρέψει τη νεολαία σε «κρέας για τα κανόνια».

Μαθητές κατά των αλλαγών Μερτς στην στράτευση και τον επανεξοπλισμό

Παρά τις προειδοποιήσεις των ενώσεων εκπαιδευτικών και των υπουργείων Παιδείας ότι οι συμμετέχοντες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις ή ακόμη και αποβολές λόγω συμμετοχής σε κινητοποιήσεις εντός σχολικού ωραρίου, οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η συμμετοχή θα κινηθεί στα επίπεδα των δύο προηγούμενων μαθητικών απεργιών, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 50.000 άτομα κάθε φορά.

Το κίνημα Schulstreik gegen Wehrpflicht («Σχολική Απεργία κατά της Υποχρεωτικής Στράτευσης») αντιδρά στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην πολιτική στρατιωτικής θητείας, επικαλούμενη την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας απέναντι στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο Εκσυγχρονισμού της Στρατιωτικής Θητείας, αποστέλλονται υποχρεωτικά ερωτηματολόγια σε όλους τους 18χρονους ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για στρατιωτική υπηρεσία, ενώ από το επόμενο έτος προβλέπεται και η καθιέρωση υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων. Η νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης διάταξη σύμφωνα με την οποία άνδρες ηλικίας 17 έως 45 ετών θα χρειάζονται θεωρητικά άδεια των ενόπλων δυνάμεων για παραμονή στο εξωτερικό πέραν των τριών μηνών.

Παρότι ο νόμος δεν επαναφέρει ακόμη επισήμως την υποχρεωτική στράτευση, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει δηλώσει ότι το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό εφόσον η νέα πολιτική δεν εξασφαλίσει επαρκή αριθμό στρατολογήσεων.

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο γερμανικός στρατός χρειάζεται να αυξήσει το προσωπικό του κατά περίπου 80.000 άτομα μέσα στην επόμενη δεκαετία, φθάνοντας συνολικά τις 260.000, ενώ οι έφεδροι θα πρέπει να αυξηθούν κατά περίπου 140.000.

Ανήμερα της ήττας της ναζιστικής Γερμανία η νέα κινητοποίηση

Η νέα κινητοποίηση οργανώνεται συμβολικά με αφορμή την επέτειο της λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στις 8 Μαΐου 1945. Οι διοργανωτές προειδοποιούν ότι η ταχεία στρατιωτικοποίηση της χώρας κινδυνεύει να επαναφέρει επικίνδυνες λογικές του παρελθόντος.

Η κυβέρνηση Μερτς έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 779 δισ. ευρώ για την άμυνα έως το τέλος της δεκαετίας, σχεδόν διπλασιάζοντας τις αμυντικές δαπάνες της προηγούμενης πενταετίας, με στόχο η Γερμανία να υπερβεί τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το 2030.

Ο Μερτς έχει παρουσιάσει τον επανεξοπλισμό ως απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Γερμανίας και της Ευρώπης, επαναλαμβάνοντας το δόγμα «αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο».

Στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, μαθητές διαδήλωσαν σε περίπου 150 πόλεις με συνθήματα όπως «Οι πλούσιοι θέλουν πόλεμο, η νεολαία θέλει μέλλον», «Ο θάνατος δεν είναι στο ωρολόγιο πρόγραμμα» και «Παιδεία αντί για στρατιωτικές ιατρικές εξετάσεις».

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν επίσης την αντίθεση ανάμεσα στα δισεκατομμύρια που διατίθενται για τον στρατό και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, από την έλλειψη εκπαιδευτικών έως τις υποδομές που, όπως υποστηρίζουν, καταρρέουν.