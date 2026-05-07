Ο Βαλβέρδε και ο Τσουαμενί ήρθαν στα χέρια στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης. Μια συμπλοκή που ανάγκασε τους συμπαίκτες τους να παρέμβουν και οδήγησε σε έκτακτη συνάντηση στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με την As ο Βαλβέρδε χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ράμματα, αφού υπέστη ένα κόψιμο και έφυγε με αναπηρικό αμαξίδιο. Μετά τη θεραπεία στην κλινική Blua Sanitas, κοντά στο προπονητικό κέντρο, βρίσκεται πλέον στο σπίτι του.

Το χρονικό της έντασης ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί

Όλα άρχισαν μια μέρα νωρίτερα. Στην προπόνηση της Τετάρτης οι δύο παίκτες είχαν έναν έντονο διάλογο μετά από δυνατό μαρκάρισμα. Οι δυο τους αντάλλαξαν κάποια… γαλλικά, ενώ αργότερα ηρέμησαν τα πνεύματα.

Την επόμενη ημέρα ζητήθηκε από τους δύο να ανταλλάξουν χειραψία για να τελειώσει το θέμα, όμως ο Βαλβέρδε αρνήθηκε. Λίγο πριν το τέλος της προπόνησης ήρθε η έκρηξη που όλοι περίμεναν. Ο Βαλβέρδε άρχισε να κατηγορεί τον Τσουαμενί ότι διέρρευσε τη χθεσινή διαμάχη στον Τύπο. Ο Τσουαμενί το αρνιόταν συνεχώς, ισχυριζόμενος, μάλιστα, ότι είναι δεν έχει σχέσεις με τον Τύπο.

Όταν η ομάδα επέστρεψε στα αποδυτήρια ο Βαλβέρδε συνέχισε τις κατηγορίες του. Μερικοί παίκτες παρενέβησαν, ζητώντας του να σταματήσει. Αλλά δεν το έκανε. Τότε και ο Τσουαμενί απαίτησε να σταματήσουν όλα αυτά. Ο Βαλβέρδε επέμενε και ήρθε η έκρηξη του Γάλλου. Ο Τσουαμενί, χτύπησε τον Βαλβέρδε ο οποίος πέφτοντας χτύπησε το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ένα βαθύ κόψιμο.

Οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο για ράμματα. Μετά από μια σύντομη επέμβαση, έφυγε από το νοσοκομείο και τώρα αναπαύεται στο σπίτι του.

Αμφίβολη η συμμετοχή τους στο ντέρμπι

Μετά από αυτή την εξέλιξη η Ρεάλ θα κινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον και των δύο παικτών. Μάλιστα, εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκλειστούν αμφότεροι από το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.

Αυτό φαινόταν εξαιρετικά απίθανο, αλλά τώρα γίνεται όλο και πιο πιθανό. Μετά την προπόνηση, ο Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση με τους παίκτες για να κατευνάσει τα πνεύματα. Και το θέμα, φυσικά, έχει ήδη τεθεί υπόψη του προέδρου της Ρεάλ.