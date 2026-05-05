Στο 6ο Chios Hardstone Trail που πραγματοποιήθηκε στο Πηγάνιο Ορος με κυκλική διαδρομή – αφετηρία και τερματισμό τις Καρυές στη Χίο – έλαβαν μέρος την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 οι σύζυγοι Δέσποινα Σωτήρχου και Θερινός Πατάκας.

Η 59χρονη δρομέας και ο 69χρονος σύζυγός της συμμετείχαν στον μεγάλο αγώνα, απόστασης 24 χλμ. Διένυσαν παρέα όλη την απόσταση και τερμάτισαν μαζί στο δημοτικό πάρκο των Καρυών.

Το ζευγάρι ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 4:58:47. Η Δέσποινα Σωτήρχου τερμάτισε 1η στην κατηγορία της και ο Θερινός Πατάκας 2ος στη δική του κατηγορία. Και οι δύο είναι δρομείς του Απόλλωνα Δυτικής Αττικής.

Την Κυριακή επικρατούσε κακοκαιρία σε όλη τη χώρα και παρά το κρύο και την αίθσηση θερμοκρασίας στους 6° αλλά και τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν, οι σύζυγοι έτρεξαν στα βουνό της Χίο μία αρκετά δύσκολη διαδρομή με υψομετρική διαφορά 1300 μέτρων και τερμάτισαν μαζί και μάλιστα πρώτη η μία και δεύτερος ο άλλος.

Η μαραθωνοδρόμος Δέσποινα Σωτήρχου σε ερώτηση του irunmag.gr για το πώς της φάνηκε ο αγώνας απάντησε: «Μου άρεσε πάρα πολύ!».

Ο σύζυγός της Θερινός Πατάκας πρόσθεσε: «Οταν μπαίνεις στον αγώνα, συνηθίζεις τις καιρικές συνθήκες και δε σε νοιάζει και πολύ. Τις περίμενα πολύ χειρότερες!».

Αναφορικά με τη διοργάνωση, ο Θερινός Πατάκας, – αξίζει να σημειωθεί ότι έχει τερματίσει τρεις φορές το Σπάρταθλον (1996, 2012, 2013) και συμμετέχει ανελλιπώς στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας από το 1986, με εξαίρεση τη χρονιά που έκανε εγχείρηση καρδιάς – είπε:

«Ηταν τέλεια. Πολύ καλή διοργάνωση. Εγώ προσωπικά θα τη διαφημίσω και στον Απόλλωνα, που είμαι στο διοικητικό συμβούλιο, και στο ΕΑΚ που κάνω προπόνηση στο Αιγάλεω. Θα πω τα καλύτερα. Τα παιδιά είναι πολύ καλά. Πολύ εξυπηρετικοί. Χαρούμενοι. Δοτικοί».