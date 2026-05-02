Σε εξαιρετικά υψηλά ντεσιμπέλ πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια η εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τις υποκλοπές υπό τον τίτλο «Δικαιοσύνη Ώρα Μηδέν – Αγώνας ενάντια στην εκτροπή», με ενδιαφέροντες ομιλητές τον πρώην υπουργό και επί δυο θητείες πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Αντώνη Ρουπακιώτη, της καθηγήτριας της Νομικής του ΑΠΘ Ιφιγένειας Καμτσίδου, των δικηγόρων Ζαχαρία Κεσσέ (εκ των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη των υποκλοπών) και Βασίλη Παπαστεργίου, τον γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Πέρα από όσα σημαντικά ακούστηκαν και τις επικρίσεις στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για την πρόσφατη απόφασή του, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στο τέλος της εκδήλωσης στα «πηγαδάκια» που στήθηκαν αμέσως μετά. Ανάμεσα στο πλήθος διέκρινε κανείς τους Νίκο Βούτση, Νίκο Φίλη, Νάσο Ηλιόπουλο, Σία Αναγνωστοπούλου και Παναγιώτη Σκουρλέτη, ενώ το «παρών» έδωσαν ο Χρήστος Κακλαμάνης από το ΠαΣοΚ και η Κατερίνα Παπανικολάου, πρώην μέλος της ΑΔΑΕ. Η βραδιά έκλεισε με την τιμητική αναφορά όλων των ομιλητών στον παριστάμενο Χρήστο Ράμμο, πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ, ο οποίος έλαβε παρατεταμένα χειροκροτήματα από το ακροατήριο.

Η παρουσία του Τσίπρα

Στη σκιά της δημοσιοποίησης, όπως είχε προαναγγελθεί, ανήμερα της Πρωτομαγιάς το Μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, κυριάρχησε σε αρκετές συζητήσεις, με κάποιους να αναλύουν εξονυχιστικά την πρόσφατη αινιγματική του αποστροφή για το σκάνδαλο των υποκλοπών: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει». Σε ένα από τα πιο «ζωηρά» πηγαδάκια, στέλεχος αναρωτιόταν με νόημα προς τους συνομιλητές του αν η συγκεκριμένη φράση του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί προάγγελο εξελίξεων.

Η απορία που κυριάρχησε ήταν αν ο Τσίπρας κρατάει στα χέρια του κάποιο δυνατό «χαρτί» γύρω από τις υποκλοπές, το οποίο σκοπεύει να παίξει σύντομα, τινάζοντας την αρχειοθέτηση στον αέρα. Πάντως, σε άλλες παρέες όπου έπεσε το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, αρκετά στελέχη δεν έδειξαν να συγκινούνται ιδιαίτερα από τα επόμενα βήματά του, αντιμετωπίζοντας τις κινήσεις του με εμφανή σκεπτικισμό.

Οι συγγραφείς του Μανιφέστο Τσίπρα

Από χθες το απόγευμα στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς συζητάνε για το Μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.

Το Μανιφέστο ετοίμαζε εδώ και πολλές εβδομάδες μια ομάδα υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη που αποτελούνταν από τους Νίκο Αλατά, Διεθνολόγο Πολιτικό Επιστήμονα, Πολυμέρη Βόγλη, Καθηγητή Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας, Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο, Νίκο Μαραντζίδη, Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας, Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ, Νίκο Ράπτη, Επιχειρηματία, εκπαιδευτικό, Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, Άρη Στυλιανού, Καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ, Βασίλη Τσαουσίδη, Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Θόδωρο Τσέκο, Ομότιμο Καθηγητή Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Λάμπρο Φλιτούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων.

Επί του κειμένου, αυτό που παραδέχονται και συνομιλητές του Αλ. Τσίπρα, είναι ότι το βασικό εμπόδιο δεν είναι η έλλειψη ιδεών, αλλά η δυσπιστία της κοινωνίας που έχει δοκιμαστεί. Και εδώ βρίσκεται ίσως η πιο κρίσιμη παράμετρος. Το εγχείρημα δεν θα κριθεί μόνο από το πόσο καλά είναι οργανωμένο ή πόσο συνεκτικό είναι το μανιφέστο. Θα κριθεί από το αν μπορεί να μετατραπεί σε κοινωνική δυναμική.

Η Βούλτεψη θέλει πίσω Δημητριάδη

Μόλις πριν λίγα εικοσιτετράωρα, η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη φρόντισε να τοποθετηθεί για το ζήτημα της παρέμβασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις παλαιότερες αναφορές της για τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου και την ανάγκη για έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία «που να ξέρει τον Μοντεσκιέ».

Η πρώην υφυπουργός αποφάνθηκε τώρα πως ο Άρειος Πάγος είναι «πολύ ανώτερος» από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο και σαφώς πιο «ιστορικός» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για την ίδια, η απόφαση του εισαγγελέα του Κ. Τζαβέλλα έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο των υποκλοπών.

Μάλιστα, η Σ. Βούλτεψη συνέδεσε τις αρρυθμίες του πολυσυζητημένου αυτές τις μέρες επιτελικού κράτους με την απουσία ενός ικανού συντονιστή, υποστηρίζοντας πως μέχρι την αποπομπή του, τη δουλειά την έκανε καλά ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Τώρα που, κατά την ίδια, ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε πως δεν υπήρξε ανάμειξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού, η πρώην υφυπουργός προσπάθησε να δείξει πως η δικαίωση είναι πλήρης, ανοίγοντας εμμέσως με αυτό το «όλα καλώς πεπραγμένα» την πόρτα της επιστροφής, προτού όμως ο συνομιλητής της τη διακόψει, μην αφήνοντας το σκεπτικό της να ολοκληρωθεί.

Ασυγκράτητος Φαραντούρης

Δεν κρατιόταν! Ο λόγος για τον Νικόλα Φαραντούρη και την προσχώρησή του στο ΠαΣοΚ το απόγευμα της Πέμπτης. Όπως μαθαίνω, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης σε σύσκεψη που είχε με στελέχη του την προηγούμενη μέρα της ανακοίνωσης ένταξης, ζήτησε να μην υπάρξουν σχετικές διαρροές στον Τύπο μέχρι την συνάντηση των δυο ανδρών.

Όμως προχθές το πρωί, λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ν. Ανδρουλάκη, στη Χαρ. Τρικούπη, διαπίστωσαν ότι η είδηση της προσχώρησης του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικής επιλογής του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος διεκδίκησε ανεπιτυχώς την αρχηγία του κόμματος, είχε διαρρεύσει παντού, όχι πάντως από τους συμμετέχοντες στην σύσκεψη.

Λίγο μετά άκουσαν πολλοί, έκπληκτοι τον ίδιο τον ευρωβουλευτή, να ανακοινώνει μόνος του ότι εντάσσεται στο ΠαΣοΚ, ενώ μετά από ώρες τον είδαμε να συναντά τον Ν. Ανδρουλάκη και να ακολουθούν οι καθιερωμένες φωτογραφίες και ανακοινώσεις.

Η… γκάφα με την τηλεοπτική μετάδοση

Με την απορία έμειναν όσοι αναρωτήθηκαν προχθές πώς μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κύκλωμα της Βουλής το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής με αντικείμενο την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη. Και αυτό καθώς οι συνεδριάσεις της ΔτΠ δεν είναι δημόσιες.

Πάντως προς ικανοποίηση των δημοσιογράφων υπήρξε εικόνα και έτσι προέκυψε το σχετικό βίντεο με τον απίστευτο καβγά μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΠαΣοΚ Παναγιώτη Δουδωνή, τον οποίο κατηγόρησε ότι ενώ της είχε πει στο τηλέφωνο την προηγούμενη ημέρα, όταν και έγινε γνωστό ότι θα τεθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη το θέμα της αναπλήρωσης των κενών των εν λόγω ανεξάρτητων αρχών, ότι δεν θα συναινέσει, τελικά έπραξε το αντίθετο.

Η ομιλία Βαρθολομαίου στο Κοινοβούλιο και ο Ευ. Βενιζέλος

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχεται η Βουλή το μεσημέρι της Τρίτης. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής σε ειδική συνεδρίαση.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης την επόμενη μέρα θα βρεθεί στην Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου θα αναγορευθεί σε επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος που διατηρεί άριστη σχέση και τακτική επικοινωνία με τον κ. Βαρθολομαίο.

ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Συνεννοηθήκαμε!»

Δυσκολεύτηκαν όπως μαθαίνω στο Υπουργείο Εξωτερικών με την υπόθεση της ισραηλινής επιχείρησης στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, τα οποία και κατελήφθησαν σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης. Πρώτον, οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί έδειξαν ιδιαίτερη ζέση να δράσουν πολύ μακριά από τις δικές τους θαλάσσιες ζώνες, σε περιοχή όπου τις αρμοδιότητες Έρευνας και Διάσωσης έχει η Αθήνα.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ έμοιαζε σαν να θέλει να προλάβει τις εξελίξεις και δη τις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής πρωτεύουσας λέγοντας δημοσίως ότι το Τελ Αβίβ συνεννοήθηκε με την Αθήνα για να αποβιβαστούν οι επιβαίνοντες του στολίσκου σε ελληνικό έδαφος. Όπως και έγινε.

Η προσεκτική στάση της Αθήνας

Ενώ, λοιπόν, το περιστατικό εξελισσόταν από τα ξημερώματα της Πέμπτης, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε το βράδυ της ίδιας μέρας μια πολύ προσεκτικά διατυπωμένη ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ακολουθώντας το Διεθνές Δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή.

Άρα ουσιαστικά και επέδειξε την απαραίτητη πυγμή, αλλά και προσέφερε τις «καλές υπηρεσίες» της ώστε να υποδεχθεί τους επιβαίνοντες στο έδαφος καθώς και να μεριμνήσει για την επιστροφή στις πατρίδες τους. Προφανώς θέμα δίωξης από τις ελληνικές αρχές δεν ετέθη σε ουδεμία περίπτωση, άρα για τους ίδιους του 175 μάλλον ήταν πολύ καλύτερα να πατήσουν Ελλάδα από το να βρεθούν στην Αστόντ του Ισραήλ όπως είχε συμβεί στο αντίστοιχο προ μηνών περιστατικό.

Το τηλεφώνημα Φιντάν στον Γεραπετρίτη

Κι ενώ συνέβαιναν αυτά, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έλαβε τηλεφώνημα από τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Ακόμα και αν υπήρχαν αρκετοί που στην αρχή απόρησαν περί της αιτίας της επικοινωνίας, καθώς γενικώς οι Τούρκοι δείχνουν μια… ευαισθησία για οτιδήποτε κινείται προς και από τη Γάζα, τελικά αποδείχθηκε ότι ο Φιντάν ενδιαφερόταν για τους περίπου 20 Τούρκους πολίτες, οι οποίοι επέβαιναν στον στολίσκο.

Δεν γνωρίζω αν ειπώθηκε κάτι άλλο, γνωρίζω όμως ότι οι δύο υπουργοί έχουν πάρα πολλά να πουν, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες που στα ελληνοτουρκικά όλο και καταγράφεται μια κάποια ένταση. Ελεγχόμενη μεν, αυξανόμενη δε.

Όσο δε για τους 175, μαθαίνω ότι αφέθηκε στην κρίση τους το αν και πότε θα φύγουν από την Ελλάδα, με τη βοήθεια φυσικά των προξενικών αρχών τους και σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ελληνοτουρκική προσέγγιση και η Διακήρυξη των Αθηνών

Καθώς είτε λίγο πιο νωρίς, είτε κοντά στην ώρα τους η χώρα θα πάει σε εκλογές, μαθαίνω ότι γίνεται σιγά- σιγά μια γενικότερη αξιολόγηση, εκ των έσω και όχι με ιδιαιτέρως κριτική διάθεση, των αποτελεσμάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά την επανεκλογή της κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2023.

Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται η προσπάθεια ελληνοτουρκικής σύγκλισης, με κορωνίδα τη Διακήρυξη των Αθηνών. Απτά αποτελέσματα μπορεί να μην είδαμε, αντιθέτως αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι την Τουρκία να επικαλείται τη Διακήρυξη ως επιχείρημα έναντι κάθε ελληνικής πρωτοβουλίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Παραίτηση» δηλαδή έναντι άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως δηλαδή εγκαλεί η αντιπολίτευση- κυρίως η δεξιά- την κυβέρνηση. Απ’ την άλλη πλευρά οι κυβερνητικοί που ασχολούνται με τη διπλωματία λένε ότι όσα έπραξαν από το 2023 έως σήμερα δεν είχαν γίνει συνολικά στα 53 χρόνια της Μεταπολίτευσης. Και μιλούν φυσικά για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης κλπ. Το κυριότερο όμως είναι ότι όσο περνά ο καιρός και μέσα στον ορυμαγδό των παγκόσμιων εξελίξεων γίνεται όλο και πιο διακριτό ότι στην εποχή δεν χωρούν ελληνοτουρκικές εντάσεις.

Ο Γιάννης Σακελλαρίου, η σοσιαλδημοκρατία και η Ευρώπη

Μια πολύ συγκινητική εκδήλωση έγινε προ ημερών στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο «Μεταναστευτικό υπόβαθρο – Εμπειρίες ενός Ευρωπαίου» (Εκδόσεις «Παρουσία») του Γιάννη Σακελλαρίου.

Για τον σπουδαίο αυτόν Έλληνα και Ευρωπαίο στην εξαιρετική εκδήλωση που διοργάνωσαν ο εκδότης Βασίλης Χατζηϊακώβου με τον Στέφανο Σπηλιωτόπουλο (Ίδρυμα Friedrich Ebert Stiftung) μίλησαν: η Λάουρα Μπαέθα Γκιράλτ, διπλωμάτης σύντροφος του εκλιπόντος Γιάννη Σακελλαρίου, η Ρεγγίνα Σούμπερτ διευθύντρια του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung, ο Δημήτρης Κούρκουλας πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υφυπουργός Εξωτερικών και ο αδερφός του Γιώργος Σακελλαρίου ενώ για το βιβλίο εκτενώς αναφέρθηκαν οι: Πέτρος Μάρκαρης συγγραφέας, Θανάσης Γλαβίνας ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ, Άρης Ραβανός δημοσιογράφος του Βήματος και μέσω βιντεοκλήσης ο Μάρτιν Σούλτς Πρόεδρος SPD, ενώ παραβρέθηκε και ο βουλευτής του ΠαΣοΚ Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο Γ. Σακελλαρίου ήταν Έλληνας, Γερμανός, Βαυαρός και βαθύτατα Ευρωπαίος. Η πρώτη του υπηκοότητα -η ελληνική- του αφαιρέθηκε λόγω της δράσης του κατά της χούντας των συνταγματαρχών. Στα χρόνια της εξορίας στο Μόναχο ξεκίνησε τη διαδρομή που θα τον οδηγούσε στα ανώτατα κλιμάκια του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος – του SPD και διετέλεσε 20 χρόνια ευρωβουλευτής.

Μιλώντας για το βιβλίο ο Μ. Σουλτς, φίλος του Σακελλαρίου με τον οποίο είχε πολύ καλή σχέση και ο αείμνηστος Σήφης Βαλυράκης και το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ Κώστας Λαλιώτης, είπε ότι πρόκειται περισσότερο για καθοριστικά στιγμιότυπα από τη διαδρομή ενός πολιτικού που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική, η ευρωπαϊκή πολιτική.