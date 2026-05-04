Σε τροχιά γύρω από τη Γη τέθηκαν οι τέσσερις πρώτοι μικροδορυφόροι της πολιτικής προστασίας.

Εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Οι δορυφόροι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν, να ανακαλύπτουν και να παρακολουθούν την εξέλιξη πυρκαγιών, αλλά και να δίνουν σήματα για την άνοδο της θερμοκρασίας, λειτουργώντας με δορυφορικό σήμα και ειδοποιώντας τις αρμόδιες αρχές μέσω ενός εθνικού κεντρικού κόμβου συλλογής και διανομής πληροφοριών.

Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή δεδομένων, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής άλλων δικτύων.

Πέραν της πρόληψης και παρακολούθησης πυρκαγιών, οι μικροδορυφόροι συλλέγουν επίσης στοιχεία για το υδάτινο περιβάλλον (θάλασσες, λίμνες, δεξαμενές), τις παράκτιες και αγροτικές περιοχές.

Αυτά τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν ευρύτερα για την περιβαλλοντική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και αλλαγής, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης και παρακολούθησης κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Ακόμη δύο μικροδορυφόροι

Στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής, τέθηκαν επίσης σε τροχιά δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι για την παρατήρηση της Γης και προηγμένων τεχνικών συνδεσιμότητας, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την παροχή δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τόσο σε εφαρμογές όπως ανίχνευση πλοίων, παρακολούθηση παράκτιων πλημμυρών, γεωργικών εκτάσεων και μεταβολών στη χρήση γης, όσο και για την επικύρωση προηγμένων ελληνικών διαστημικών τεχνολογιών σε τροχιά, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων εφαρμογών οπτικών επικοινωνιών με λέιζερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή της Hellenic Space Dawn είναι το πρώτο ελληνικό δίδυμο CubeSat για παρατήρηση της Γης, σχεδιασμένο να επικυρώσει προηγμένες ελληνικές διαστημικές τεχνολογίες, τόσο σε τροχιά όσο και στο έδαφος.

Πρόκειται για ένα ακόμα επιτυχημένο ορόσημο στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που ενισχύει σταθερά τις δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τον Γενικό Γραμματέα Κωνσταντίνο Καράντζαλο, με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και την αξιοποίηση σημαντικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.