Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 37 τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν ένα monster truck έπεσε πάνω στο πλήθος κατά τη διάρκεια επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν της νότιας Κολομβίας, στην επαρχία Κάουκα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Τα δραματικά στιγμιότυπα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το θηριώδες όχημα να υπερπηδά ένα εμπόδιο, να μην μπορεί να φρενάρει εγκαίρως και, παραπαίοντας, να αλλάζει πορεία και να παρασύρει τον κόσμο που παρακολουθούσε το σόου. Το πρακτορείο Reuters διευκρινίζει πως το εν λόγω οπτικό υλικό δεν έχει ακόμα επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με την κολομβιανή εφημερίδα «El Espectador», το κλίμα πένθους βαραίνει ακόμα περισσότερο η είδηση, την οποία μετέφερε αξιωματούχος της πόλης, ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα κοριτσάκι μόλις 10 ετών.