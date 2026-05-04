Επικίνδυνη μεταφορά βρέφους 19 μηνών από τη Σκόπελο στο Βόλο εστέφθη με επιτυχία εξαιτίας καπετάνιου από την Αλόννησο ο οποίος επιδίωξε το δύσκολο εγχείρημα δεδομένων των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν το τελευταίο τριήμερο στη χώρα.

Το βρέφος είχε κατά λάθος καταναλώσει ποντικοφάρμακο και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η μεταφορά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι απέκλειαν τη δυνατότητα αεροδιακομιδής με ελικόπτερο.

Αρχικά έγινε απόπειρα μεταφοράς του παιδιού με μικρό σκάφος, η οποία όμως απέτυχε λόγω της κακοκαιρίας. Τελικά, επιστρατεύτηκε ο καπετάνιος, ο οποίος με το σκάφος του αναχώρησε από την Αλόννησο, πήγε στη Σκόπελο και μετέφερε με επιτυχία το βρέφος στο νοσοκομείο του Βόλου.

«Ειδοποιήθηκα ξημερώματα Πρωτομαγιάς ότι υπήρχε ένα περιστατικό στη Σκόπελο με ένα παιδάκι, που υπήρξε υπόνοια ότι έφαγε ποντικοφάρμακο. Με πήραν από το Λιμεναρχείο, αμέσως, μέσα σε πέντε λεπτά βρισκόμουν στο σκάφος. Πήγα στη Σκόπελο, παρέλαβα τη μητέρα του βρέφους, δυο γιατρούς και ξεκινήσαμε για το λιμάνι του Βόλου», είπε ο καπετάνιος Γιώργος Κυριαζής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος είναι καλά στην υγεία του.

Όπως ανέφερε ο καπετάνιος, τέτοια περιστατικά διακομιδών συμβαίνουν συχνά, περίπου 3-4 φορές τον χρόνο, υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, αφού το ελικόπτερο δεν είναι πάντα διαθέσιμο ή δεν μπορεί να πετάξει.