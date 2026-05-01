Με ένα βίντεο στο Instagram ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να απευθυνθεί στους πολίτες ανήμερα της Πρωτομαγιάς, παρουσιάζοντας τα μέτρα που, όπως υποστηρίζει, έχουν βελτιώσει τη θέση των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια.

Ξεκινώντας με μια αναφορά στη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision και τον Ακύλα με το τραγούδι «Ferto», ο πρωθυπουργός σημείωσε: «πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».

Στο βίντεο απαριθμεί μια σειρά παρεμβάσεων της κυβέρνησης, με έμφαση στην αύξηση του κατώτατου μισθού από 650 ευρώ το 2019 στα 920 ευρώ σήμερα, καθώς και στη μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, που μεταφράζεται σε περισσότερες από 550.000 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, κάνει λόγο για μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους έως 25 ετών, αλλά και για ευρύτερες φοροελαφρύνσεις, ιδίως για οικογένειες με παιδιά. Στα μέτρα περιλαμβάνει επίσης το «ξεπάγωμα» των τριετιών μετά από 12 χρόνια, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από έξι σε εννέα μήνες, καθώς και στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία, όπως επισημαίνει, καλύπτει πλέον σχεδόν δύο εκατομμύρια εργαζομένους και διασφαλίζει την καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι απέναντι σε «εύκολα συνθήματα» και «ανεφάρμοστες προτάσεις», η κυβέρνηση απαντά με συγκεκριμένο έργο, ευχόμενος παράλληλα «καλή Πρωτομαγιά».