Στο πρώτο μετα Πασχαλινό podcast του «Σινεμά στη σέντρα», ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης σκέφτηκαν να θυμηθούν λίγο τα παλιά και να αναφερθούν στις νέες ταινίες της εβδομάδας χωρίς συγκεκριμένη θεματική.

Στο σημερινό επεισόδιο: Το ενδιαφέρον είναι ότι από την περασμένη Πέμπτη πολλές ταινίες του εναλλακτικού κυκλώματος, προερχόμενες από διάφορες χώρες του κόσμου, καλούνται να δοκιμαστούν στις αίθουσες (δύσκολη η επιτυχία όλων βέβαια). Από την Ιαπωνία ο «Εθνικός θησαυρός» και το θέατρο Καμπούκι, από την Δανία τα «Ξεκινήματα» με ένα εγκεφαλικό, από το Ιράν το «Στην αγκαλιά του δέντρου» για μια «θρυμματισμένη» οικογένεια, από την Ιταλία και την Γαλλία ο «Enzo» για έναν έφηβο που δεν ξέρει τι θέλει και από την Ταϊβάν τα «Χρήσιμα φαντάσματα» που είναι φαντάσματα σε μορφή ηλεκτρικών σκουπών. Ε, γι’ αυτό και μόνο, να είστε εκεί.