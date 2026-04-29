Η Ρωσία θα εορτάσει τον επόμενο μήνα τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας με τη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, ωστόσο φέτος δεν θα υπάρξει επίδειξη στρατιωτικού εξοπλισμού.

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αργά το βράδυ της Τρίτης, η απόφαση ελήφθη λόγω της «τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης» στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Eπέτειος υπό τη σκιά του πολέμου

Η παρέλαση, που διεξάγεται παραδοσιακά στις 9 Μαΐου (την ημέρα που η Σοβιετική Ένωση υπέγραψε την παράδοση της Γερμανίας), θα τιμήσει φέτος την 81η επέτειο της νίκης στον «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο». Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες γιορτές στο ρωσικό ημερολόγιο, η οποία συνήθως συνοδεύεται από συγκλονιστικές εκδηλώσεις τιμής προς τους βετεράνους

Ωστόσο, για πρώτη φορά, το Υπουργείο Άμυνας ξεκαθάρισε ότι κανένα στρατιωτικό όχημα δεν θα διασχίσει την πλατεία. Αντ’ αυτού, η παρέλαση θα περιοριστεί σε πεζοπόρα τμήματα από ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και στελέχη όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters.

Η «Ειδική Επιχείρηση» στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η φετινή εκδήλωση θα εστιάσει στο έργο των στρατιωτικών που συμμετέχουν στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Στην παρέλαση θα εκπροσωπηθούν: οι στρατηγικές τυραυλικές δυνάμεις, οι αεροδιαστημικές δυνάμεις και προσωπικό από το Πολεμικό Ναυτικό.

Παρά την απουσία ερπυστριών στο έδαφος, η Πολεμική Αεροπορία θα πραγματοποιήσει διελεύσεις, σχηματίζοντας στο τέλος με καπνούς τα χρώματα της ρωσικής σημαίας (λευκό, μπλε, κόκκινο) στον ουρανό της Μόσχας.

Η κατάσταση στο μέτωπο και το διπλωματικό αδιέξοδο

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν μια αργή προέλαση στην ανατολική Ουκρανία. Ανώτατοι Ρώσοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τα στρατεύματα της Μόσχας προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα, ανακοινώνοντας συχνά την κατάληψη χωριών, όπως συνέβη και την περασμένη Τρίτη.

Την ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ παραμένουν στάσιμες, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένει ότι στόχος της Μόσχας είναι η πλήρης κατάληψη του Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ), ενώ η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο απόσυρσης από τα εδάφη που ελέγχει.