Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 89χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα και τραυμάτισε πέντε άτομα χτες σε δύο διαδοχικές επιθέσεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη στην Πάτρα, έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο και μετήχθη χθες το βράδυ στη ΓΑΔΑ, οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Ο 89χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, επανέλαβε ότι αιτία των πράξεων του ήταν ότι δεν δικαιώθηκε στην πολύχρονη διαμάχη του με το δημόσιο, για την χορήγηση συμπληρώματος σύνταξης που ζητούσε για τα χρόνια που είχε δουλέψει στην Ελλάδα, ενώ λάμβανε σύνταξη από την Αμερική και την Γερμανία.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος στους αστυνομικούς. «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο για να ακουστεί το πρόβλημα μου. Αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα, αλλά πυροβολούσα στο πάτωμα». Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι αυτόπτες μάρτυρες των επιθέσεων.

Ο 89χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να μεταβεί στο Στρασβούργο, όπως ακούστηκε χτες. «Το σκέφτηκα», είπε, «να πάω και να ρίξω μια τουφεκιά και εκεί στο Δικαστήριο. Τι να πάω φυλακή εδώ, τι στην Ευρώπη…».

Αναλυτικά όσα είπε στους αστυνομικούς:

Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο. Αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα γι’ αυτό ακριβώς και πυροβολούσα στο πάτωμα και όχι εναντίον τους

ήθελα απλά να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου

Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στην Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα

στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα

Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ATM και τελικά θα ταξίδευα σήμερα. Σκέφτηκα κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά

Τελικά ήρθαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο και με βρήκαν. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν

Η έξοδος του 89χρονου από τη ΓΑΔΑ – Οδηγείται στην Ευελπίδων

Η δήλωση του δικηγόρου Βασίλη Νουλέζα

«Ανέλαβα τελικώς την υπεράσπιση του 89 χρόνου ΠΚ που σήμερα (σ.σ χθες) με καραμπίνα τραυμάτισε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο πρωτοδικείο Αθηνών στην Λουκάρεως 5 συνολικά άτομα, ως πράξη διαμαρτυρίας – απελπισίΑς για την μεταχείριση της οποίας έτυχε από τον ΕΦΚΑ και την δικαιοσύνη και για την μη απονομή σύνταξης που δικαιούτο.

Κατά την δίωρη συνομιλία μας στην ΓΑΔΑ μού είπε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση ούτε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους παρά μόνο ήθελε να ταρακουνήσει, να φοβίσει το σύστημα, που φέρεται έτσι άδικα τους πολίτες.

Μου είπε χαρακτηριστικά «έζησα και εργάστηκα ως μηχανουργός 40 ολόκληρα χρόνια στο Σικάγο της Αμερικής και η χώρα αυτή μου απένειμε σύνταξη 2614 $ που λαμβάνω κάθε μήνα, εργάστηκα επιπλέον άλλα οχτώ χρόνια στη Γερμανία και λαμβάνω σύνταξη 150 € ενώ το Ι.Κ.Α. στην Ελλάδα με 472 ένσημα πλαστογράφησε την υπογραφή μου στο βιβλιάριο υγείας και ενσήμων και απήντησε στον αντίστοιχο γερμανικό φορέα ΑΟΚ ότι δήθεν έχω μόνο 37 ένσημα. Και ότι δε δικαιούμαι συντάξεις.

«Δεν μπορώ να βλάψω άνθρωπο ή να σκοτώσω κάποιο»

Αυτή η κατάφορη αδικία με εξόργισε με απογοήτευσε και μάλιστα θυμάμαι την χαρακτηριστική φράση ενός υπαλλήλου του ΕΦΚΑ που μου είπε, ήρθες εσύ ο γενίτσαρος από την Αμερική στην Ελλάδα να πάρει σύνταξη; Αυτή η φράση ήταν βαθιά προσβλητική για μένα ως άτομο που αγωνιστικά τέσσερα και πλέον χρόνια χωρίς αποτέλεσμα έχοντας χορήγησης εντολή σε τρεις διαφορετικούς δικηγόρους

Τα βιβλιάρια του ΙΚΑ ασθένειας και ενσήμων τα παρέδωσα στον αρμόδιο φορέα στο Σικάγο Ηνωμένων πολιτειών Αμερικής που τα απέστειλαν στον ΕΦΚΑ που μου απάντησαν ότι χάθηκαν. 21 ολόκληρα χρόνια με αδίκησαν, μου φέρθηκαν κυριολεκτικά σαν σκυλί που λύσσαξε και ήθελε να τους δαγκώσει.

Μου είναι πράξη διαμαρτυρίας απελπισίας, δεν μπορώ να βλάψω άνθρωπο ή να σκοτώσω κάποιον, ούτε ήθελα καν να τους τραυματίσω. Πυροβόλησα στο δάπεδο στο έδαφος και άφησα την καραμπίνα και σημείωμα που είχα δώσει νωρίτερα σε τέσσερις εφημερίδες, την Καθημερινή, Τα νέα, την Δημοκρατία και το Μακελειό για να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα μου ώστε να μην επαναληφθεί και σε άλλους συνανθρώπους μου.

«Δεν έχω κανένα όνειρο για τη ζωή μου»

Προτιμώ να πάω στη φυλακή παρά στο γηροκομείο και να πεθάνω μετά από λίγες εβδομάδες. Θα τους διηγούμαι εκεί ιστορίες από το Σικάγο, είμαι απόλυτα υγιής πνευματικά και ψυχικά. Όταν το 2019 είχα αγοράσει μία καραμπίνα και τους έγραψα στην εισαγγελία Αθηνών ότι θα τους πυροβολήσω ως διαμαρτυρία με έκλεισαν για ένα μήνα στο Δαφνί και αυτό με εξαγρίωσε αλλά μου έδωσε περισσότερη δύναμη να αντιδράσω.

Είμαι πλέον 90 χρονών, δυσκολεύομαι να περπατήσω, συντηρούμαι μόνος και αυτοεξυπηρετούμαι και δεν έχω κανένα άλλο όνειρο για τη ζωή μου. Θεωρώ την δικαιοσύνη αδύναμη και ανίκανοι να δικαιώσει τα συμφέροντα του απλού πολίτη.

Ήθελα να ταξιδέψω, είχα εκδώσει ήδη εισιτήριο στην Πάτρα όπου πήγα πληρώνοντας 250€ το ταξί ώστε να ταξιδέψω στο Στρασβούργο όπου και εκεί με πέταξαν έξω όταν είχα καταθέσει το φάκελο και συμπλήρωσα το έντυπο ώστε να εκδικαστεί υπόθεση μου κατά του ελληνικού κράτους και ήθελα να φτάσω και εκεί να διαμαρτυρηθώ ανάλογα

Δεν ήθελα να προξενήσω κακό σε κανέναν άνθρωπο ούτε στόχευσα με το όπλο, ήθελα απλά να τους φοβίσω, να τους ταρακουνήσω διότι για τόσα ολόκληρα χρόνια με κοροϊδεύανε, με χλεύαζαν και με υποτιμούσαν ως άτομο.

Στον ΕΦΚΑ αλλά και στο χώρο του πρωτοδικείου Αθηνών είχα πάει και είχα ελέγξει το χώρο την είσοδο και την έξοδο και παρατήρησα ότι στον ΕΦΚΑ σήμερα το πρωί γύρω στις 10 που ανέβηκα στον τέταρτο όροφο O υπάλληλος security συνομιλούσε με δυο τρεις γυναίκες και δε με ήλεγξε κανείς.

Αυτή την καραμπίνα την αγόρασα το καλοκαίρι και την μετέτρεψα σε κοντόκαννη και είχα μαζί μου και το περίστροφο, εάν είχε παρέμβει κάποιος αστυνομικός θα πέταγα το όπλο και θα παραδινόμουν διότι τα παιδιά της αστυνομίας εργάζονται είναι τίμια και παλεύουν. Έχω απόλυτο σεβασμό στην αστυνομία».

Απεργία στον ΕΦΚΑ

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχονται οι εργαζόμενοι στους φορείς κοινωνικής πολιτικής, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΠΟΚΠ) να κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026.

Η ένοπλη επίθεση στην Τοπική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, που οδήγησε στον τραυματισμό ενός συμβασιούχου υπαλλήλου, αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για ένα μαζικό «κατηγορώ» ενάντια στην υποστελέχωση των υπηρεσιών και τον «κοινωνικό αυτοματισμό» που μετατρέπει τους δημόσιους λειτουργούς σε στόχους.

Σε στάση εργασίας οι δικαστικοί υπάλληλοι

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, με την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) να κηρύσσει πανελλαδική δίωρη στάση εργασίας (09:00-11:00 π.μ.).

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ανύπαρκτες συνθήκες ασφαλείας» μετά από δύο διαδοχικές επιθέσεις μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, οι οποίες κατέδειξαν ότι τα δικαστικά μέγαρα παραμένουν απροστάτευτα απέναντι σε κάθε είδους κακόβουλη ενέργεια.