Ως μια εξαγορά που θα λειτουργήσει ως «game changer» στην πορεία ανάπτυξης χαρακτήρισε τη συμφωνία απόκτησης από τη Janssen των δικαιωμάτων του επιθέματος Durogesic για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου η διοίκηση της Lavipharm.

«Είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση. Είναι πολύπλοκη, αλλά όχι δύσκολη», σημείωσε ο Chief Financial Officer της εταιρείας, Βασίλης Μπαλούμης, τονίζοντας ότι η πολυπλοκότητα έγκειται στη διαδικασία: ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρχές, οργανισμοί φαρμάκων σε 24 χώρες, διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και εγκρίσεις.

Ένα game changer για την Lavipharm

Ο Deputy CEO, Παναγιώτης Γιαννουλέας, ήταν ακόμη πιο σαφής για τη σημασία του deal: «Είναι game changer. Αλλά αισθάνομαι ότι είναι κάτι παραπάνω. Μπορεί να αλλάξει το μέλλον της εταιρείας για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η στρατηγική έχει ήδη ξεκινήσει πριν καν ολοκληρωθεί η συμφωνία: «Δημιουργούμε από τώρα δομές, λειτουργίες, συνεργασίες». Έσπευσε μάλιστα να υπογραμμίσει ότι η αγορά στην οποία μπαίνει η Lavipharm έχει υψηλά barriers to entry, κάτι που λειτουργεί υπέρ της.

Η Lavipharm δίνει προτεραιότητα σε συμφωνίες που ενισχύουν άμεσα τη θέση της και «κουμπώνουν» με το υφιστάμενο μοντέλο της

Η συμβολή που μπορεί να έχει στην Lavipharm το Durogesic αποτυπώνεται και στα νούμερα. Ο κ. Μπαλούμης υπογράμμισε πως από τον πρώτο χρόνο έναρξης της διανομής του Durogesic θα προσθέσει στον όμιλο της Lavipharm πωλήσεις 37 εκατ. ευρώ ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα απαιτηθεί αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των μονάδων για την υποστήριξη του Durogesic. «Έχουμε άλλα 40 εκατομμύρια patches capacity», τόνισε προσθέτοντας πως «δεν χρειάζεται ούτε ένα ευρώ επένδυση».

Πολύ σημαντικό θα είναι το αποτύπωμα και στην κερδοφορία της Lavipharm. Όπως εξήγησε ο κ. Μπαλούμης, σε πρώτη φάση —όσο η παραγωγή του προϊόντος θα παραμένει στη Johnson & Johnson— η εταιρεία στοχεύει σε EBITDA margin της τάξης του 31%, από περίπου 22% σήμερα.

Το πραγματικό άλμα, ωστόσο, έρχεται στη δεύτερη φάση, όταν η παραγωγή μεταφερθεί πλήρως στις εγκαταστάσεις της στην Παιανία και ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Εκεί, ο στόχος ανεβαίνει στο 37%.

«Μιλάμε για επίπεδα big pharma», σημείωσε με νόημα, υπογραμμίζοντας ότι διεθνώς οι μεγάλοι φαρμακευτικοί όμιλοι κινούνται σε περιθώρια 35% έως 40%+.

Πότε έρχονται τα πρώτα έσοδα

Η χρονική στιγμή που θα αρχίσουν να τρέχουν οι πωλήσεις εξαρτάται αποκλειστικά από την τυπική ολοκλήρωση του deal. «Αν γίνει αρχές καλοκαιριού, θα έχουμε πωλήσεις μέσα στο 2026», είπε. Ωστόσο, το βασικό κομμάτι αναμένεται το 2027, με την πλήρη κερδοφορία να αποτυπώνεται το 2028. «Με πιθανότητα πάνω από 90%, όλα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε».

Η εταιρεία δεν δείχνει διάθεση για επιθετικές κινήσεις χωρίς σαφή απόδοση. Αντιθέτως, δίνει προτεραιότητα σε συμφωνίες που ενισχύουν άμεσα τη θέση της

Κληθείς να σχολιάσει το ρίσκο που ενδεχόμενως να κρύβεται πίσω από τη νέα συμφωνία, ο κ. Μπαλούτης εξήγησε πως «οι εξαγορές αποτυγχάνουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν cultural integration». Στην περίπτωση της Lavipharm, όμως, το μοντέλο είναι διαφορετικό. Δεν πρόκειται για ενσωμάτωση εταιρείας, αλλά για μια B2B συμφωνία. «Δεν θα ενσωματώσουμε προσωπικό, δεν θα έχουμε οργανωσιακές αλλαγές. Απλώς βρίσκεις έναν local distributor και κάνεις συμφωνία», εξήγησε.

Το μάθημα της κρίσης και το «DNA» της Lavipharm

Η Lavipharm δεν μιλά θεωρητικά για ρίσκο. Το έχει ζήσει. «Πριν από 20 χρόνια σχεδόν καταστράφηκε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαλούμης, αναφερόμενος στην περιπέτεια της εταιρείας στις ΗΠΑ. Και κάπου εκεί έφερε την εικόνα από το Match Point: «Το μπαλάκι ήταν πάνω στο φιλέ και έπεσε από τη λάθος πλευρά». Από τότε, όμως, η φιλοσοφία άλλαξε ριζικά: «Δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε binary ρίσκο, 50-50».

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική των εξαγορών είναι πλέον αυστηρά επιλεκτική. Η εταιρεία δεν δείχνει διάθεση για επιθετικές κινήσεις χωρίς σαφή απόδοση. Αντιθέτως, δίνει προτεραιότητα σε συμφωνίες που ενισχύουν άμεσα τη θέση της και «κουμπώνουν» με το υφιστάμενο μοντέλο της. «Θα κάνουμε μόνο έξυπνες εξαγορές. Δεν θα σπαταλήσουμε ούτε ένα ευρώ», σημειώνουν χαρακτηριστικά τα στελέχη της.

Φαρμακευτική κάνναβη: βασικός πυλώνας

Η φαρμακευτική κάνναβη παραμένει ισχυρός άξονας ανάπτυξης για την εταιρεία. Η πορεία των μεγεθών είναι ενδεικτική: από περίπου 300 χιλ. ευρώ το 2024, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 8,7 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω έντονη επιτάχυνση. «Δεν είναι κάτι μικρό», ξεκαθάρισε ο Μπαλούμης, με τον κ. Γιαννουλέα να επισημαίνει χαρακτηριστικά: «ποντάρουμε πάρα πολύ. Θα συντροφεύει την ανάπτυξη για χρόνια».

«Βλέπουμε ότι η φαρμακευτική κάνναβη και τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο το 2026, θα έχει πολύ σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης», είπε ο κ. Μπαλούμης

Έσπευσε μάλιστα να τονίσει πως η εταιρεία έχει δεσμεύσει περισσότερους πόρους στην ανάπτυξη της φαρμακευτικής κάνναβης, αναφέροντας ενδεικτικά τις καμπάνιες ενημέρωσης, το λανσάρισμα νέων προϊόντων και τη δημιουργία εξειδικευμένης ομάδας. «Βλέπουμε ότι η φαρμακευτική κάνναβη και τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο το 2026, θα έχει πολύ σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με άλλους καταλύτες ανάπτυξης ο κ. Μπαλούμης στάθηκε σε μια σειρά από νέα προϊόντα που έχουν λανσαριστεί όπως το αντιθρομβωτικό Rexea ενώ αποκάλυψε ότι προετοιμάζει και δύο νέα λανσαρίσματα εντός του 2026. Ο στρατηγικός στόχος, υπογράμμισε, παραμένει σταθερός: διπλασιασμός μεγεθών στην πενταετία 2025–2029, ακόμη και χωρίς νέες εξαγορές.

Τα patches και η στοχευμένη διαφοροποίηση

Στον πυρήνα της στρατηγικής της Lavipharm παραμένει η αγορά των διαδερμικών επιθεμάτων (patches), όπου διαθέτει τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία. Σύμφωνα με την διοικητική ομάδα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε αυτή την κατεύθυνση, αναζητώντας παράλληλα ευκαιρίες για επέκταση σε νέες φαρμακευτικές μορφές.

Η προσέγγιση είναι σαφής: πρώτα αξιοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων και στη συνέχεια προσεκτική διεύρυνση. Χωρίς αποκλεισμούς, αλλά με σαφείς προτεραιότητες.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας, εάν προκύψει κάποια πρόταση, η διοίκηση ανέφερε ότι παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον που δημιουργεί η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, το ενδεχόμενο πώλησης δεν βρίσκεται στην ατζέντα. «Έχουμε τόσα σχέδια που αυτή η συζήτηση δεν έχει νόημα». Η Lavipharm βρίσκεται υπό τον έλεγχο της οικογένειας Λαβίδα (περίπου 68%), με θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές να κατέχουν από περίπου 15%.

Clawback: διαχρονική πίεση, αλλά με «μαξιλάρια»

Όσον αφορά στο περιβάλλον στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, η διοίκηση της Lavipharm ανέφερε ότι εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τον μηχανισμό του clawback. Ωστόσο, η Lavipharm διαθέτει ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αφενός, η φαρμακευτική κάνναβη δεν υπόκειται σε clawback, γεγονός που λειτουργεί ως φυσικό «αντιστάθμισμα» όσο αυξάνεται η συμμετοχή της στο χαρτοφυλάκιο.

Αφετέρου, τα χαμηλού κόστους φάρμακα —κατηγορία στην οποία δραστηριοποιείται έντονα η εταιρεία— φαίνεται να επιβαρύνονται λιγότερο αναλογικά. Ο νέος μηχανισμός που σχεδιάζεται ωστόσο σύμφωνα με τη διοίκηση αναμένεται να βελτιώσει την προβλεψιμότητα, στοιχείο κρίσιμο για τον σχεδιασμό των φαρμακευτικών εταιρειών.

Καμία επίπτωση από Μέση Ανατολή

Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, η Lavipharm παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να διαπιστώνει μέχρι στιγμής ουσιαστικές επιπτώσεις στη δραστηριότητά της.

Δεν υπάρχει έκθεση στο Ιράν, ενώ οι τιμές πρώτων υλών παραμένουν σταθερές. Μικρές πιέσεις καταγράφονται στο κόστος μεταφορών, χωρίς όμως να επηρεάζουν ουσιαστικά τη λειτουργία της εταιρείας. Παρά ταύτα, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα.

Πηγή: ot.gr