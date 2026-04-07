Μια σειρά σημαντικών ζητημάτων του χώρου της υγείας επιχειρεί να τακτοποιήσει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας (ερανιστικό) το οποίο βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάρτησή του για διαβούλευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα βασικά θέματα αφορούν την άκρατη κυκλοφορία προϊόντων κάνναβης, τη διαδικασία αποζημίωσης ιδιαίτερα ακριβών καινοτόμων θεραπειών αλλά και τον κλάδο των νοσηλευτών.

Ειδικότερα

Ταμείο Καινοτομίας

Το νέο ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει εκτενείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας, το οποίο στοχεύει στην ταχύτερη και πιο ελεγχόμενη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Το ταμείο αυτό σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι σχετικές διατάξεις θα καθορίζουν λεπτομερώς τη διαδικασία ένταξης φαρμάκων, ξεκινώντας από τη δήλωση των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) προς τον ΕΟΠΥΥ και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία Σάρωσης Ορίζοντα (Horizon Scanning) δηλαδή το ποια νέα φάρμακα θα κυκλοφορήσουν. Ακολουθεί η αίτηση για προσωρινή τιμολόγηση από τον ΕΟΦ και η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή (ΕΑΑΦΑΧ), η οποία εξετάζει την κλινική αξία και την οικονομική βιωσιμότητα κάθε σκευάσματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους δείκτες παρακολούθησης των θεραπειών, οι οποίοι αφορούν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, και την κατανάλωση πόρων.

Η παραμονή ενός φαρμάκου στο Ταμείο συνοδεύεται από συνεχή αξιολόγηση μέσω προκαταρκτικών και τελικών εκθέσεων, ενώ υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των όρων παρακολούθησης.

Μετά την έξοδό του, ακολουθεί διαπραγμάτευση για την αποζημίωσή του. Σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας, το φάρμακο δεν εντάσσεται στον θετικό κατάλογο δηλαδή στην αποζημίωση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση των ασθενών. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρές υποχρεώσεις για γιατρούς και εταιρείες, καθώς και κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ενισχύοντας τον έλεγχο του συστήματος.

Νοσηλευτές

Σε άλλο σημείο του το νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές αλλαγές για το επάγγελμα των νοσηλευτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου, υπό συγκεκριμένους όρους που θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Η ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αυτονομία του επαγγέλματος και θα δημιουργήσει νέες επαγγελματικές προοπτικές.

Η δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματικού χώρου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους νοσηλευτές, καθώς μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, καλύπτοντας ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Παράλληλα, η θέσπιση σαφών κανόνων λειτουργίας στοχεύει στην προστασία των ασθενών και στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των λεγόμενων «ψευδονοσηλευτών».

Κάνναβη

Το νομοσχέδιο εισάγει αυστηρότερες ρυθμίσεις για την πώληση προϊόντων κάνναβης, με στόχο την προστασία των ανηλίκων και τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης διάθεσης τέτοιων προϊόντων στην αγορά.

Επίσης θεσπίζει καθολική απαγόρευση για τη λιανική πώληση, τη διάθεση και την αγορά και χρήση ξηρού άνθους THC 0,3%.

Η απαγόρευση αφορά τόσο επεξεργασμένη όσο και ακατέργαστη μορφή, ενώ εξαιρούνται μόνο δραστηριότητες που σχετίζονται με βιομηχανική χρήση (π.χ. καλλυντικά, τρόφιμα). Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να τεθεί σαφές πλαίσιο στην αγορά προϊόντων κάνναβης χαμηλής περιεκτικότητας σε THC, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε αυξητική τάση.

Τέλος στο νέο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπεται και η επέκταση του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback) και στα νοσοκομεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

Ειδικότερα τίθενται συγκεκριμένα όρια δαπανών για φάρμακα, πέραν των οποίων ενεργοποιείται ο μηχανισμός επιστροφών. Σύμφωνα με πληροφορίες το ανώτατο όριο για τα νοσοκομεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθορίζεται στα περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Κομβικό ρόλο στη διαδικασία αναλαμβάνει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό του clawback ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ).