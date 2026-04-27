Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα, το Ιράν κατέθεσε μια νέα πρόταση στις ΗΠΑ, ζητώντας το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και το τέλος του πολέμου, αφήνοντας το «αγκάθι» των πυρηνικών για το μέλλον.

Ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με «έκρηξη» του ιρανικού συστήματος λόγω του ναυτικού αποκλεισμού, η ηγεσία της Τεχεράνης εμφανίζεται διχασμένη και οι μεσολαβητές τρέχουν να προλάβουν το αδιέξοδο. Θα δεχθεί ο Λευκός Οίκος να απεμπολήσει το ισχυρότερο διαπραγματευτικό του χαρτί ή η σύγκρουση θα οδηγηθεί στα άκρα;

Η πρόταση του Ιράν για μετάθεση των πυρηνικών διαπραγματεύσεων σε μεταγενέστερο στάδιο έχει τη δική της σημασία. Αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η διπλωματία βρίσκεται σε τέλμα και η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με το ποιες πυρηνικές παραχωρήσεις πρέπει να τεθούν στο τραπέζι. Η ιρανική πρόταση επιχειρεί να παρακάμψει αυτό το ζήτημα προκειμένου να επιτευχθεί μια ταχύτερη συμφωνία αναφέρει σε δημοσίευμά του το Axios.

Το στρατηγικό δίλημμα του Τραμπ

Ωστόσο, η άρση του αποκλεισμού και ο τερματισμός του πολέμου θα αφαιρούσαν από τον Πρόεδρο Τραμπ το μοχλό πίεσης που διαθέτει σε μελλοντικές συνομιλίες για την απομάκρυνση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και την πειθώ της Τεχεράνης να αναστείλει τον εμπλουτισμό, δύο πρωταρχικούς πολεμικούς στόχους για τον Τραμπ.

Την Δευτέρα ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση στο Situation Room για το Ιράν με την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους. Μία πηγή ανέφερε ότι η ομάδα του Τραμπ θα συζητήσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και τα πιθανά επόμενα βήματα.

Η απειλή της «εσωτερικής έκρηξης»

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, ο Τραμπ έδωσε σήμα ότι θέλει να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό που στραγγαλίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, ελπίζοντας ότι αυτό θα αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά πως όταν υπάρχουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που ρέουν μέσα στο σύστημα και η γραμμή κλείσει για οποιονδήποτε λόγο, τότε η γραμμή αυτή εκρήγνυται εκ των έσω, προσθέτοντας πως οι Ιρανοί έχουν μόνο περίπου τρεις ημέρες περιθώριο πριν συμβεί αυτό.

Ακυρώσεις συναντήσεων και διπλωματικό θρίλερ

Η κρίση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βάθυνε το Σαββατοκύριακο, αφού η επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο Πακιστάν ολοκληρώθηκε χωρίς πρόοδο.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, αλλά οι Ιρανοί ήταν επιφυλακτικοί. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η ιρανική στάση τον οδήγησε να ακυρώσει αυτό το ταξίδι, σημειώνοντας ότι δεν βλέπει νόημα να τους στείλει σε μια πτήση 18 ωρών στην παρούσα κατάσταση, αφού η επικοινωνία μπορεί να γίνει εξίσου καλά μέσω τηλεφώνου.

Το σχέδιο παράκαμψης των πυρηνικών

Στο παρασκήνιο, ο Αραγτσί έθεσε το σχέδιο παράκαμψης του πυρηνικού ζητήματος κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του στο Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με πηγές κατέστησε σαφές στους μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ ότι δεν υπάρχει συναίνεση στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι αμερικανικές απαιτήσεις.

Οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον μια δεκαετία και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα.

Η νέα ιρανική πρόταση

Η νέα πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, επικεντρώνεται πρώτα στην επίλυση της κρίσης στα Στενά και στον αμερικανικό αποκλεισμό.

Ως μέρος αυτού, η κατάπαυση του πυρός θα παρατεινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα μέρη θα συμφωνούσαν σε έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου. Βάσει της πρότασης, οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινούσαν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού θα είχαν ανοίξει τα Στενά και θα είχε αρθεί ο αποκλεισμός.

Η στάση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά παραμένει ασαφές εάν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να την εξετάσουν. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε στο Axios ότι πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και ότι οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του τύπου, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πάνω χέρι και θα συνάψουν μόνο μια συμφωνία που θέτει τον αμερικανικό λαό σε προτεραιότητα.