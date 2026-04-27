Ως τεστ αντοχής των θεσμών και του κράτους δικαίου χαρακτήρισε τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ο δικηγόρος οικογενειών Νίκος Κωνσταντόπουλος.

«Στην υπόθεση της τραγωδίας του κρατικού εγκλήματος των Τεμπών κρίνονται όλα εκείνα τα ποιοτικά και σοβαρά στοιχεία από τα οποία σταθμίζει κανείς το πώς λειτουργούν οι θεσμοί, πώς αντιδρά η κοινωνία και πώς οι πολίτες υπερασπίζονται το δίκιο τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις δικονομικές εγγυήσεις: «Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε μέχρι την τελευταία στιγμή την απόλυτη εφαρμογή όλων των εγγυήσεων του κράτους δικαίου, που δυστυχώς παραβιάζονται συστηματικά μέχρι και τη διεξαγωγή της δίκης».

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην εκτελεστική εξουσία, κατηγορώντας τη για προσπάθεια υποβάθμισης της υπόθεσης. «Είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε το αθέμιτο, το ανήθικο και το απαράδεκτο της παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας και κάποιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που συναλλάσσονται μεταξύ τους. Ζητούν, ούτε λίγο ούτε πολύ, το έγκλημα των Τεμπών να αντιμετωπιστεί ως υπόθεση δημοσίων σχέσεων και εσωθεσμικών διακανονισμών» τόνισε.

Όπως επισήμανε, η στάση αυτή προσβάλλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα: «Στην υπόθεση των Τεμπών η κοινωνία ζητάει να βρει το δίκιο της, την αξιοπρέπειά της και την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς, που δυστυχώς αυτήν την εμπιστοσύνη την καταρρακώνουν».

Κλείνοντας, ο κ. Κωνσταντόπουλος στράφηκε ευθέως κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης και της κυβερνητικής πρακτικής. «Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες εκείνων των δικαστών που πολιτεύονται γύρω από τη δίκη και οι φορείς της εκτελεστικής εξουσίας, όπως ο κύριος Φλωρίδης -ο δοτός υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη- νομίζουν ότι στην υπόθεση των Τεμπών μπορούν να κάνουν επίδειξη δύναμης, αυταρχισμού και αλαζονείας» κατέληξε.