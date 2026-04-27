Αποτροπιασμό και οργή προκαλούν τα πλάνα από βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το MEGA και δείχνουν καρέ καρέ την κακοποίηση ηλικιωμένου από οικιακή βοηθό στη Χίο.

Οι κάμερες ασφαλείας στο σπίτι έχουν καταγράψει τη γυναίκα να χτυπά με δύναμη στο κεφάλι τον 98χρονο με άνοια.

Ο ηλικιωμένος σφαδάζει στον πόνο, εκείνη όμως ακάθεκτη συνεχίζει. Τον ταρακουνά, τον ξαναχτυπά, τον τραβά από τον αυτί, του δένει τα χέρια και τον ξαναχτυπά. Σταματά μόνο όταν χτυπά η πόρτα και στο δωμάτιο μπαίνει σοκαρισμένη η κόρη του ηλικιωμένου. Μπροστά της, αρνείται τα πάντα.

– Τον χτύπησες.

– Όχι καλέ. Παναγίτσα μου.

– Τον χτύπησες.

– Όχι καλέ.

– Το είδα από την κάμερα.

– Όχι καλέ, σε παρακαλώ.

Οργή για την κακοποίηση

Παρά τα όσα υποστήριξε η 70χρονη, οι κάμερες φανέρωσαν όλα όσα φρικτά συνέβαιναν πίσω από την πλάτη της οικογένειας. Για έναν ολόκληρο μήνα, το ηλικιωμένο ζευγάρι δεινοπάθησε στα χέρια της οικιακής βοηθού, υπηκοότητας Ρουμανίας.

«Αυτή έμενε εδώ με τη μητέρα μου, μόνη. Κάποιο πρωί βρήκα έναν μώλωπα στο πρόσωπο της μητέρας μου και τότε μου μπήκαν υποψίες. Η μητέρα μου κάποιες φορές μας είπε ‘‘είναι κακός άνθρωπος αυτή που είναι εδώ’’. Τότε υποψιαστήκαμε και βάλαμε κάμερα. Εκείνη είπε ‘‘δεν με πειράζει που βάλατε κάμερα, εγώ κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου’’», λέει η κόρη των ηλικιωμένων.

Στις εικόνες που φέρνει στο φως το «Live News» φαίνεται η οικιακή βοηθός να τραβάει το αυτί και τα μαλλιά του ηλικιωμένου, προκαλώντας του αφόρητο πόνο. Μάλιστα, φτάνει στο σημείο μέχρι και να του κλείσει το στόμα με τη βία.

«Εγώ (τον πατέρα) τον πρόφτασα σε εμβρυακή στάση, να λέει εγώ δεν έχω τέτοιους φίλους να μου δένουν τα χέρια και να μου δίνουν χαστούκια και έτρεμε. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα τόσο πολύ βλέποντας τον πατέρα μου, που αυτό που έκανα ήταν να τον έχω αγκαλιά και να τον φιλάω και να κλαίω», λέει η κόρη του.

Αφέθηκε ελεύθερη

Η οικογένεια δεν έχασε χρόνο και κατέθεσε μήνυση σε βάρος της οικιακής βοηθού. Η εισαγγελική απόφαση όμως ήταν να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γεγονός που εξόργισε τους οικείους:

«Δεν μπορώ να καταλάβω, αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά, με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη. Αυτή έφυγε, είναι εκτός Χίου, προφανώς θα βρει άλλο σπίτι στην Αθήνα και θα συνεχίσει το έργο της».

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η οικογένεια, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός καταγγέλλεται για βάναυση συμπεριφορά σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων.