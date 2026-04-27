Ξανά στην επικαιρότητα η Ειρήνη Μουρτζούκου που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη με τα όσα της αποδίδονται.

Αφορμή για την επαναφορά του ονόματός της στη δημοσιότητα είναι η κλήση που έλαβε από την Ανακρίτρια Αμαλιάδας προκειμένου να απολογηθεί και να δώσει στη Δικαιοσύνη τη δική της εκδοχή αναφορικά με το θάνατο του Παναγιωτάκη.

Κατά την άφιξή της στην ανακρίτρια η κατηγορουμένη ρωτήθηκε από δημοσιογράφου για το αν έχει εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη και εκείνη απάντησε κατηγορηματικά πως δεν έχει: «Όχι» δήλωσε, αρνούμενη την οποιαδήποτε συμμετοχή στο γεγονός του θανάτου του ανήλικου αγοριού, στις 5 Αυγούστου 2024.

Προφυλακισμένη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου είναι προφυλακισμένη καθώς κατηγορείται για το θάνατος τεσσάρων μικρών παιδιών, ενώ τη Δικαιοσύνη την απασχολεί και η εμπλοκή της στο θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Το τι η κατηγορουμένη θα υποστηρίξει κατά την απολογία της ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενώ η απολογητική διαδικασία θα είναι βαρύνουσας σημασίας για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης αυτής.