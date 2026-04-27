Αιματηρό επεισόδιο εξελίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί. Το περιστατικό είχε ως θύμα έναν 28χρονο από την Τουρκία, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι από έναν από τους τρεις με τέσσερις δράστες που τον χτύπησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr, το γεγονός επεισόδιο διαδραματίστηκε στη συμβολή οδών Κλαυδιανού με Παναγίας Φανερωμένης. Το επεισόδιο έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, η οποία άρχισε να φωνάζει, προκειμένου να σταματήσουν. Μετά τις φωνές της γυναίκας, ο ένας από αυτούς δράστες έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στο πόδι τον 28χρονο. Η σφαίρα διαπέρασε τον μηρό του στο ένα πόδι, χωρίς ωστόσο να πετύχει τη μοιραία αρτηρία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο 28χρονος είχε ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Τα σενάρια της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το πιο πιθανό σενάριο είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας, καθώς η αστυνομία τοποθετεί το συμβάν στο πλαίσιο παρόμοιων περιστατικών που έχουν σημειωθεί.