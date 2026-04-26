Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από τον τραυματισμό δύο ανδρών στον λόφο του Φιλοπάππου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην είσοδο του λόφου Φιλοπάππου, απέναντι από τις εργατικές κατοικίες, όταν ένας δράστης, χρησιμοποιώντας μεταλλικό αντικείμενο, τραυμάτισε δύο άνδρες ηλικίας 59 και 60 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τραύματά τους δεν είναι σοβαρά.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι τα θύματα είχαν κάποια σχέση μαζί του. Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.