Αναστάτωση επικράτησε στο πλοίο «Νήσος Σάμος» κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς-Χίος-Λέσβος, όταν το «αστείο» μιας ομάδας επιβατών οδήγησε σε γενικευμένο πανικό και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Όλα ξεκίνησαν όταν άναψαν τσιγάρο μέσα στην αίθουσα αναμονής, αγνοώντας τους κανόνες ασφαλείας. Όπως καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο καπνός ενεργοποίησε αμέσως τους αισθητήρες πυρανίχνευσης. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το αυτόματο σύστημα άρχισε να εκτοξεύει τεράστιες ποσότητες νερού παντού, αιφνιδιάζοντας το προσωπικό και τους ταξιδιώτες.

Η ξαφνική ενεργοποίηση του συστήματος δημιούργησε την εσφαλμένη εντύπωση ότι στο πλοίο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Έντρομοι οι επιβάτες άρχισαν να τρέχουν προς τις εξόδους κινδύνου, με αποτέλεσμα να επικρατήσει συνωστισμός και αναταραχή στους διαδρόμους.

Πέρα από την αναστάτωση, το νερό προκάλεσε σημαντικές φθορές στο εσωτερικό του πλοίου, ενώ πολλοί επιβάτες είδαν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές (κινητά, laptop) να καταστρέφονται. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και την αναστάτωση που προκλήθηκε στις συγκοινωνίες, δεν αναφέρθηκε καμία σύλληψη από τις αρχές.