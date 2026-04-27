Με τις τελευταίες δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο συνεδριακό κέντρο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας βρίσκεται η ολοκλήρωση της δήλωσης του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης σχετικά με τη νομιμοποίηση των περισσότερων από 230 υποστηριζόντων την κατηγορία, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και επαγγελματικά σωματεία.

Το αίτημα για μετάδοση και οι περιορισμοί

Παράλληλα, το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης, μια διαδικασία που θα εκκινήσει αμέσως μόλις οριστικοποιηθεί η λίστα των νομιμοποιήσεων.

Προς το παρόν, παραμένει σε ισχύ η περιοριστική διάταξη της προέδρου για τον αριθμό των παρευρισκόμενων και των δημοσιογράφων στο ακροατήριο, η οποία αναμένεται να επανεκτιμηθεί στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Βαρύ κατηγορητήριο για 36 στελέχη

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται συνολικά 36 άτομα -στελέχη και υπάλληλοι των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ και του Υπουργείου Μεταφορών- αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες.

Οι 33 εξ αυτών διώκονται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, πράξη που οδήγησε στον θάνατο και τη βαριά σωματική βλάβη πλήθους ανθρώπων, ενώ σχεδόν στο σύνολό τους οι κατηγορούμενοι βαρύνονται και με πλημμελήματα ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Υπό έρευνα η καταλληλότητα της αίθουσας

Την ίδια στιγμή, η ίδια η καταλληλότητα της αίθουσας διεξαγωγής της δίκης βρίσκεται υπό δικαστική έρευνα. Μετά από καταγγελίες συγγενών, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διενεργεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας έχει διαταχθεί επιτόπια αυτοψία από πραγματογνώμονα-μηχανικό.

Οι αρχές αναμένουν έγγραφα από την Πυροσβεστική και την Πολεοδομία, ενώ αναζητούνται εξηγήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις τεχνικές παρεμβάσεις που έγιναν ώστε ο χώρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να μετατραπεί σε δικαστική αίθουσα.