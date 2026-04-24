Μήλον της Έριδος μια 20χρονη κοπέλα, καθώς πριν από έναν μήνα έκανε σχέση με έναν συνομήλικο της, και αφησε πίσω της τα τρία χρόνια σχέσης που είχε με την πρώτη της αγάπη. Εκείνος όμως, όπως λέει η ίδια, δεν μπορούσε να το δεχτεί.

«Το θύμα ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Επειδή μπάρκαρε για συνεχόμενους μήνες, η απόσταση μας έφερε φθορά, ζήλευε υπερβολικά. Με τον 20χρονο κατηγορούμενο, γνωριστήκαμε από κοινή παρέα. Ο 27χρονος το έμαθε κι άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Χωρίσαμε πριν από ένα μήνα και του είπα ότι έχω προχωρήσει τη ζωή μου και είμαι με τον 20χρονο. Δεν μπορούσε να το δεχτεί».

Εκείνη πάλι δεν μπορούσε να δεχτεί τη συμπεριφορά του 27χρονου πρώην φίλου της που, όπως ισχυρίζεται, πολλές φορές ήταν προσβλητική.

«Μια φορά, παίζαμε ένα παιχνίδι και επειδή είχα χρησιμοποιήσει υβριστική φρασεολογία, είχε φτάσει στο σημείο να με πιάσει από τα μαλλιά και να με πάει με το αυτοκίνητο σε ένα μέρος περίεργο, όπου μου έδειξε κάποιες κοπέλες και μου είπε ‘’σαν αυτές τις π… θέλεις να είσαι και μιλάς έτσι;’’. Άλλη φορά, επειδή δεν ήθελε να καπνίζω, μου είχε πετάξει τη συσκευή καπνίσματος στο κεφάλι».

Τότε, όπως είπε στις Αρχές, αποφάσισε να χωρίσει. Ενημέρωσε όμως τον συνομήλικο νέο της σύντροφο για τις ενοχλήσεις που δεχόταν.

«Όλα αυτά τα συζητούσα με τον δράστη κι εκείνος μου έλεγε ότι του έχει γίνει εμμονή, όλο αυτό και πως τον έβλεπε στον ύπνο του».

Το όνειρο όμως έγινε τελικά εφιάλτης. Ένας εφιάλτης με θύμα της άγριας δολοφονίας τον 27χρονο άνδρα, πρώην σύντροφο της κοπέλας και θύτη τον νέο της σύντροφο.

Το ραντεβού του θανάτου

Το μοιραίο ραντεβού δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο του Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Ο δράστης φέρεται να επικοινώνησε με τον 27χρονο.

«Έλα να τα ξεκαθαρίσουμε» του είπε και πήγε στο σκοτεινό πάρκο. Η κοπέλα γνώριζε για το ραντεβού και προσπάθησε, όπως είπε, να το αποτρέψει. Μάταια όμως.

«Γύρω στις 9 παρά του έστειλα μήνυμα και τον ρώτησα: ‘’Τι έγινε;’’. Εκείνος μου απάντησε: ‘’Του γ…’’. Του λέω: ‘’Τι;’’. Μου απαντάει: ‘’έλα μωρέ δεν ήρθε, πλάκα σου έκανα. Ερχόμαστε να σε πάρουμε’’».

Δράστης και θύμα λογομάχησαν. Ακολούθησε βίαιη συμπλοκή. Τότε ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και το κάρφωσε με μανία στο στήθος του αντίζηλου του. Η ολέθρια σχέση έληξε με τον πιο τραγικό τρόπο.

Σε σοκ η 20χρονη

Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με το δράστη τώρα και με το θύμα στο παρελθόν καταθέτοντας με δάκρυα στα μάτια είπε: «Ήταν η πρώτη της αγάπη το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα».

Η 20χρονη κοπέλα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν μπορεί να πιστέψει ότι έγινε η αφορμή για μια ανείπωτη τραγωδία.