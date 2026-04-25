“Επιστρέφω για να υπάρξει σταθερότητα στον τόπο”.(Αλέξης Τσίπρας).

Το ίδιο επέστρεψε στο έργο του Ντύρενματ και η πάμπλουτη Κλαιρ Ζαχανασιάν στη γενέτειρά της, το Γκύλλεν, που βρίσκονταν στα όρια της χρεοκοπίας.

Και αυτή υποσχέθηκε να δωρίσει στην πόλη και στους κατοίκους ένα δισεκατομμύριο υπό έναν αποτρόπαιο όρο: τη δολοφονία του Άλφρεντ Ιλ, του ανθρώπου που την πρόδωσε και την ταπείνωσε στα νιάτα της.

Και επειδή Τσίπρας και Φρήντριχ Ντύρενματ ξέρουν απο καλό θέατρο, δεν αμφιβάλλω ότι η παράσταση θα πουλήσει.

Αν όχι όπως τότε, στο Εθνικό, με την Κατίνα Παξινού, ούτε όπως το 2015 με τον Καμμένο, αλλά όπως τώρα με την Καρυστιανού και τον Φάμελλο.