Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σε μια συζήτηση με θέμα το κόστος της κακής νομοθέτησης, σημαντικοί θεσμικοί εκπρόσωποι και νομικοί ανέλυσαν τη ζωτική σημασία της ποιοτικής νομοπαραγωγής ως κρίσιμου παράγοντα για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος (Head of Research του ΚΕΦΙΜ), ο οποίος παρουσίασε ενθαρρυντικά στοιχεία από τη δεκαετή έρευνα του Κέντρου (2014-2024), καταγράφοντας βελτίωση της νομοθετικής ποιότητας στην Ελλάδα κατά 8 μονάδες. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η «καλή νομοθέτηση» ορίζεται πρωτίστως από τη σαφήνεια και τη διαφάνεια, ώστε ο πολίτης και ο επιχειρηματίας να αντιλαμβάνονται πλήρως το κόστος συμμόρφωσης και τις υποχρεώσεις τους.

Η Χριστίνα Τσάκωνα, Γενική Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων στην Προεδρία της Κυβέρνησης, χαρακτήρισε τον νόμο για το Επιτελικό Κράτος (Ν. 4622/2019) ως το βασικό «εγχειρίδιο» που μετέτρεψε τη νομοθέτηση σε ένα συγκροτημένο σύστημα ρυθμιστικής διακυβέρνησης. Εστίασε στην ορθολογική δόμηση των νομοσχεδίων, τη συστηματική χρήση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΥΡ) και τη δραστική μείωση των τροπολογιών, οι οποίες πλέον περιορίζονται μόνο σε επείγοντα ζητήματα, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου.

Από την ακαδημαϊκή πλευρά, ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Αντώνιος Καραμπατζός, ανέλυσε το «εμπροσθοβαρές» κόστος της ορθής νομοθέτησης. Εξήγησε ότι η επένδυση χρόνου στην προπαρασκευή οδηγεί σε δραστική μείωση των δικαστικών αντιδικιών και των διοικητικών βαρών, παράγοντας τελικά κοινωνικό πλεόνασμα. Παρά τις επικρίσεις για τις συχνές μεταβολές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ανέδειξε τη μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου ως πρότυπο εργασίας, βασισμένο στη διεθνή εμπειρία και την ανάγκη για ουσιαστική τεκμηρίωση των ρυθμίσεων.

Τέλος, ο Θεολόγος Μιντζάς (Partner στην PotamitisVekris) προειδοποίησε για τις σοβαρές επιπτώσεις της κακής νομοθέτησης στην αγορά, σημειώνοντας ότι το αυξημένο κόστος και οι καθυστερήσεις πλήττουν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αλλοιώνουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού (level playing field). Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προστασίας των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, ασκώντας κριτική σε πρόσφατες «κακότεχνες» νομοθετικές πρωτοβουλίες που στερήθηκαν ουσιαστικής διαβούλευσης, τονίζοντας ότι η ασάφεια των ορισμών υπονομεύει το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας