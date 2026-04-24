Συνελήφθη νωρίτερα μετά από αστυνομική επιχείρηση ο 55χρονος που είχε ταμπουρωθεί με όπλο από χθες το απόγευμα (23/4) σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο, μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η 80χρονη βγήκε από το σπίτι της έντρομη και κάλεσε την Αστυνομία λέγοντας ότι ο 55χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είναι χρήστης ουσιών την χτύπησε. Ανέφερε μάλιστα ότι έχει και όπλο.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ειδικός διαπραγματευτής, οι οποίοι προσπαθούσαν να πείσουν τον 55χρονο να παραδοθεί.